Mezitli’de, Ahmet Serkan Tuncer’in adının karıştığı iddia edilen kavga olayıyla ilgili AK Parti Mezitli İlçe Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

İlçe Başkanı Hüseyin Kılıç imzasıyla yayımlanan açıklamada, söz konusu olayın kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğu belirtilerek, yaşananların “bireysel bir hata” olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, bir belediye başkanının davranışlarının yalnızca şahsını değil, temsil ettiği makamı ve kamu yönetimi anlayışını da etkilediği vurgulandı. Kamu sorumluluğu taşıyan yöneticilerin, toplum nezdinde örnek bir tutum sergilemesi gerektiği kaydedildi.

AK Parti İlçe Başkanlığı, yaşanan olayın kamu vicdanını zedelediğini belirterek, bu tür durumların “yönetim sorumluluğu ve ciddiyeti” açısından değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Açıklamada ayrıca, olayın münferit bir durum olmanın ötesine geçtiği ve kamuoyunda tekrar eden bir sorumsuzluk algısı oluşturduğu görüşüne yer verildi.

Metinde, bazı çevrelerin yaşananları olağanlaştırma çabası içinde olduğu öne sürülürken, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Ahmet Serkan Tuncer’e çağrıda bulunulan açıklamada, belediye başkanlığı makamının gerektirdiği sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamanın sonunda, AK Parti Mezitli İlçe Başkanlığı’nın, kamuoyunu rahatsız eden bu tür olayların takipçisi olacağı ve Mezitli’nin itibarını zedeleyen gelişmeler karşısında sessiz kalmayacağı belirtildi.