Anadolu Gençlik Derneği Mersin Şube Başkanı Yasin Güngör, 8 Mayıs 2026 tarihinde Mersin Palm City AVM’de gerçekleştirilmesi planlanan “Manifest” konserine ilişkin CİMER’e başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Kamuoyuna yaptığı açıklamada Güngör, söz konusu etkinliğe dair ciddi endişeler taşıdıklarını belirterek vatandaşları da sürece destek vermeye davet etti. Mersin’in “sahabe şehri” kimliğine vurgu yapan Güngör, kentin değerlerinin korunması gerektiğini ifade etti.

Başvuru metninde, “Manifest” isimli müzik grubunun daha önce kamuoyuna yansıyan ve genel ahlak ile bağdaşmadığı değerlendirilen bazı eylemleri nedeniyle adli süreçlere konu olduğuna dikkat çekildi. Bu durumun, planlanan konser etkinliğinin kamu düzeni ve toplumsal hassasiyetler açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği yönünde endişelere yol açtığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Anayasa hükümleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde idarenin kamu düzenini ve genel ahlakı koruma yükümlülüğü bulunduğu hatırlatılarak, ilgili etkinliğin yetkili mercilerce yeniden değerlendirilmesi ve gerekli görülmesi halinde iptal edilmesi talep edildi.