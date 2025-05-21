Mersin’de otomobilin çarptığı zabıta aracının devrilmesi sonucu biri zabıta personeli 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsünün motosiklet ehliyeti olduğu ortaya çıktı.

Kaza, merkez Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.C.M.’nin kullandığı 33 SD 079 plakalı otomobil, ara sokakta seyir halindeki Toroslar Belediyesine ait 33 TR 214 plakalı zabıta aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle zabıta aracı yan yatarken, biri zabıta personeli 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü M.C.M.’nin motosiklet kullanmak için geçerli A1 sınıfı ehliyeti bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis inceleme başlattı.