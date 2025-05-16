Mersin’de toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi yönünde bilinçli ve donanımlı bireylerin yetişmesi hedeflenen proje kapsamında düzenlenen eğitimlerde başarılı olan katılımcılar, ’Sağlıklı Hayat Elçisi’ unvanını almaya hak kazandı. ’Sağlık Elçileri’, edindikleri bilgilerle çevrelerine sağlıklı yaşam konusunda rehberlik edecek.

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen ’Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ programı çerçevesinde koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli ile Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) önemli bir adım attı. Bu kapsamda düzenlenen Sağlık Elçileri Akademi eğitimlerinin ilk grubu, Toroslar Akbelen Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) tarafından başarıyla tamamlandı. 4 gün süren yoğun eğitim programı, 15 farklı modülden oluştu. Eğitimler sonunda katılımcılar, sağlık alanındaki bilgi ve becerilerini artırarak ’Sağlıklı Hayat Elçisi’ unvanını almaya hak kazandı. Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi yönünde bilinçli ve donanımlı bireylerin yetişmesi hedeflenen eğitimler kapsamında, ’sağlık elçileri’ edindikleri bilgilerle çevrelerine sağlıklı yaşam konusunda rehberlik edecek ve önemli bir farkındalık oluşturacak.

"Sağlıklı yaşam konusunda öncü rol üstlenecekler"

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, eğitimlerin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törende, sağlıklı bir toplum inşa etme hedefi doğrultusunda hayata geçirdikleri eğitimlerin ilk meyvelerini vermesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Sağlık elçilerinin, edindikleri bilgi ve bilinçle toplumun her kesimine ulaşarak sağlıklı yaşam konusunda öncü rol üstleneceklerine inandığını dile getiren Ekici, "Bu program, ’Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzun önemli bir parçasıdır" dedi.

Törene Destek Hizmetleri Başkanı Mehmet Şengönül, Halk Sağlığı Başkanı Dr. İlhan Aydın, Başkan Yardımcısı Dilek Özer, Dr. Fatih Demirci ile Toroslar İlçe Sağlık Müdürü Hasan Dinçer de katıldı.