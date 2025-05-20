Bir vapur geçti uzaklardan mavi suları yararak

Kararlı dalgalara yelken açarak

Ve tüm “olmaz”lara inat vardı limanına

Mavi bakışlı dik duruşlu Bandırma

Tek tek aldı kararları koyuldu yola

Gecenin ayazında ayın karanlığında

Lakin

Sabaha en içten umutlarla

Gün doğacaktı özgürce Anadolu’ya

Geri dönüş yoktu bu mayıs baharında

Al bayrağın sıcağıyla

Yürekten inanan halkın alkışlarıyla

Vardı Amasya’ya, Erzurum’a, Sivas’a

Ve Ankara’ya

Gün doğumuna az kala

Atılmalıydı artık zafer naraları

Olanca güç ve inançla

Sen, sen ve sen

Ve biz

Ve Anadolu ve hepimiz

Her birimiz içindi bu çığlık

Doğacak çocuğa, büyüyecek gençliğe

Armağandı bu bayram

Mavi gözlü umutla başladı

Renk renk gözlere yansıdı bu zafer bakışları

Binlerce yüreğe dokundu

Al bayrağın asilce dalgalanışı

Bu bayram Mustafa Kemal’in imzasıydı

Gençlere en kıymetli armağanıydı