Bir vapur geçti uzaklardan mavi suları yararak
Kararlı dalgalara yelken açarak
Ve tüm “olmaz”lara inat vardı limanına
Mavi bakışlı dik duruşlu Bandırma
Tek tek aldı kararları koyuldu yola
Gecenin ayazında ayın karanlığında
Lakin
Sabaha en içten umutlarla
Gün doğacaktı özgürce Anadolu’ya
Geri dönüş yoktu bu mayıs baharında
Al bayrağın sıcağıyla
Yürekten inanan halkın alkışlarıyla
Vardı Amasya’ya, Erzurum’a, Sivas’a
Ve Ankara’ya
Gün doğumuna az kala
Atılmalıydı artık zafer naraları
Olanca güç ve inançla
Sen, sen ve sen
Ve biz
Ve Anadolu ve hepimiz
Her birimiz içindi bu çığlık
Doğacak çocuğa, büyüyecek gençliğe
Armağandı bu bayram
Mavi gözlü umutla başladı
Renk renk gözlere yansıdı bu zafer bakışları
Binlerce yüreğe dokundu
Al bayrağın asilce dalgalanışı
Bu bayram Mustafa Kemal’in imzasıydı
Gençlere en kıymetli armağanıydı