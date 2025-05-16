Mersin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Erol Yaşar , 6 Nisan 2024’te genç yaşta yaşamını yitiren Doç. Dr. Zeynep Şanlı’nın ölüm yıldönümünde , akademisyenin memleketi Rize’deki ailesini ve mezarını ziyaret etti.

Prof.Dr. Erol Yaşar'ın mesai arkadaşı ve Akademisyen olan Zeynep Hocanın Ailesine ve kabrine yaptığı Sessiz, sade ama bir o kadar derin anlamlar içeren bu ziyareti , akademi dünyasında örnek bir vefa göstergesi olarak değerlendirildi.

Bilimin Işığında Bir Ömür :

Doç. Dr. Zeynep Şanlı 1988 yılında dünyaya gelen Zeynep Şanlı, matematiğe olan tutkusunu akademik başarılarıyla taçlandırdı. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi’nde, yüksek lisansını ise Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. “Modüler Grubun Normal ve Serbest Alt Grupları” konulu teziyle dikkat çeken Şanlı, akademik kariyerine Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başladı. 2022 yılında Mersin Üniversitesi Matematik Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atanan Şanlı, kısa sürede hem bilimsel yayınları hem de öğrencileriyle kurduğu güçlü bağlarla fakültenin sevilen isimlerinden biri oldu. Topoloji Anabilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Şanlı, matematiksel mantık, kümeler teorisi ve evrensel cebir alanlarında çok sayıda uluslararası yayına imza attı. Ancak 2019 yılında amansız bir hastalığa yakalandı. Tüm zorluklara rağmen derslerine ve projelerine ara vermeyen Zeynep Şanlı, yaşamı boyunca bilime ve öğrencilerine adanmış bir duruş sergiledi. 6 Nisan 2024’te, yalnızca 36 yaşındayken yaşama veda etti.

“Unutmadık, Unutturmayacağız”

Zeynep Hocanın Mezarı başında dua eden ve ailesine taziyelerini bir kez daha ileten Rektör Prof.Dr.Erol Yaşar , “Zeynep hocamız aramızdan erken ayrıldı ama bıraktığı iz , fakültemizin duvarlarına , öğrencilerinin yüreklerine kazındı. Onu unutmamız mümkün değil. Bizim için Zeynep Şanlı , Mersin Üniversitesi ailesinin kıymetli bir parçası olarak daima yaşayacak” dedi.

Adı Dersliklerde, Kalplerde ve Gelecekte Yaşıyor

Zeynep Şanlı’nın ardından Mersin Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Seminer Salonu’na onun adı verilerek bir vefa örneği daha gösterilmişti. Akademik çevrelerde derin izler bırakan Şanlı’nın adı, şimdi hem dersliklerde hem de gönüllerde yaşıyor.