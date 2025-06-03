Haftalık olağan toplantısını yapan Mersin Sanayi Odası Platformu, imza sürecinde sona doğru yaklaştıklarını ve sanayicilerin sürece katkı vermek için yoğun çaba gösterdiğini ifade etti. Toplantıda konuşan Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli ve AKİB Koordinatör Başkanı Veysel Memiş, sanayinin daha fazla kalkınması için Mersin Sanayi Odası’nın kurulmasının şart olduğunu vurguladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mersin Sanayi Odası Platformu Başkanı Mahmut Arslan, odanın kurulması için gün geçtikçe imza verenlerin ve güç katanların sayısının arttığını belirterek, “Bu çalışma sadece sanayinin, ticaretin önünü açmayacak, şehrin de önünü açacak” dedi. Mersin Sanayi Odası'nın kurulması için yoğun çaba içerisinde olan iş dünyasına teşekkür eden Arslan, yeterli imza sayısının sağlanması için son düzlükte olduklarını, yakın zamanda imza sayısını tamamlayacaklarını kaydetti.

Sanayi ve imalat sektörlerinin uzun zamandır Mersin Sanayi Odası'nı arzuladığını aktaran Mersin Organize Sanayi Odası Başkanı Sabri Tekli, "Mersin sanayisi odağında yeni bir oda ihtiyaç olmuştur" dedi.

SABRİ TEKLİ: SANAYİCİNİN KÜMELENMESİ KADAR DOĞAL BİR SÜREÇ YOK

Tekli, "Kentimizde, havayolu kargo taşımacılığı başladı, limanımız büyümeye devam ediyor. Bu büyümeyi bir kurumun doğru yönetmesi çok zor. Lojistik sektörü büyüdü, tarım ve turizmde ciddi bir kalkınma bekleniyor. Sanayi de bu ülkenin olmazsa olmazı. Çok şükür sanayicilerimiz vergi vermek için yarışıyor. İSO 500’e giren 12 firmamız var. Bütün bunlara bir kurumun arka çıkması lazım. Biz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nı ayırmıyoruz, Sanayi Odası’nda kümelenme yaratmaya çalışıyoruz. Sanayinin ve sanayicinin derdini aynı ortamda paylaşmak istiyoruz. Bu ülkenin sanayiye ihtiyacı var. Sanayicinin sorunlarına çözüm bulması için kümelenmesi kadar doğal bir süreç yok. Her zaman sanayicilerimizin ve kentimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mersin sanayisi odağında yeni bir odaya ihtiyaç duyulduğunu aktaran Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Veysel Memiş ise şu ifadeleri kullandı: "Mersin Sanayi Odası’nın kurulması çok uzun zamandır birçok sanayicinin arzuladığı bir oluşumdu. Buna cesaret edip hayata geçirmek çok önemliydi. Mersinimiz uzun zamandır bir ivme ile büyüyeme devam ediyor. Bu büyümeye odaklanmak gerekir. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir dönem geçirdim, azınlığın sanayiciden oluştuğu bir yerde, sanayiye odaklanmak çok zor. Farklı fikirler ve düşünceler olabiliyor. Sanayiye odaklanmak için farklı bir oluşumu hak ettiğimizi düşünüyorum. Mersin sanayisi odağında yeni bir oda ihtiyaç olmuştur. Birçok platformda kentimiz ve sanayimiz için çalışsak da burada ana konu sanayinin geliştirilmesi ve ilerlemesi olacaktır. Bu oluşum büyüyen Mersin'e ciddi katkılar sunacaktır.”

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Sait Kayan ise “Mersin'de uzun süredir tartışılan bağımsız bir sanayi odası kurulumu, nihayet somut adımlarla hayata geçiyor. Sanayi odası kurulumu, kentteki sanayicilerin daha etkin desteklenmesini ve Mersin'in Türkiye'nin en güçlü sanayi merkezlerinden biri haline gelmesini hedefliyor. Mersin'in stratejik konumu, gelişmiş limanı ve güçlü ulaşım altyapısıyla Türkiye'nin önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Kurulacak sanayi odası, sanayicilerin karşılaştığı zorluklara doğrudan çözümler üretecek ve kentte tamamlayıcı bir yapı oluşturacak. Bu oluşum, Mersin'in ekonomik kalkınmasını hızlandırmayı ve sanayicilerin daha etkin desteklenmesini sağlamayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

Sanayi odasının kurulmasını sadece bölge için değil, Türkiye sanayisi adına da stratejik bir gelişme olarak değerlendiren Aves Yönetim Kurulu Başkanı Senan İdin bu oluşumun Mersin sanayisinin daha organize, daha güçlü ve daha görünür hale gelmesini sağlayacağını belirtti. Odanın sağlayacağı katkılardan bazılarını şöyle sıraladı:

-Sanayide temsil gücünün artması,

-Devlet nezdinde sanayicilere özel hizmetlerin alınması,

-Yeni yatırımlar için teşviklerin daha etkili işlemesi,

-Altyapı, ulaşım, liman gibi kritik sorunlara odaklanılması,

-Ulusal ve uluslararası düzeyde lobi gücünün artması,

-Üretim ve ticaret dengesi arasında adil mekanizmaların kurulması,

-Sanayiye özel uzmanlaşmış strateji yapılarının oluşturulması.