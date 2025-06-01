MersinYeşilay Şubesi tarafından , bağımlılıkla mücadele çerçevesinde bisiklet turu yoğun katılımla gerçekleşti.

Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya , Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Gökayaz , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy , Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek , Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte pedallar sağlık için çevrildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması Ödül Töreni de düzenlenerek , çocukların ve gençlerin farkındalık dolu eserleri ödüllendirildi.

Yeşilay Bisiklet Turu organizasyonu ile ilgili açıklama yapan Yeşilay Mersin Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan , " 12. Yeşilay Bisiklet Turu 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Bugün sadece pedallara basmak için değil , sağlıklı bir yaşam için hep birlikte burada toplandık. Yeşilay olarak 105 yıldır bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde sigara, alkol, teknoloji, uyuşturucu ve kumar bağımlılıklarıyla mücadele ediyoruz. Hem bedenimizi hem de geleceğimizi tehdit eden bu bağımlılık türleriyle ilgili bugün yaptığımız hareketle birbirimizle dayanışmayı, bilinçli ve sağlıklı bir şekilde hayatımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bisiklet sadece bir spor aracı değil, özgürlüğün, sağlığın ve doğanın da saygıya bir sembolüdür. Bunun için çevreye zarar vermeden sağlığımızı desteklemek için bu etkinlikte bir aradayız.

Özellikle Mersin’in birbirinden renkli ve enerjik bisiklet kulüplerine teşekkür etmek istiyoruz. Katılımları , coşkuları ve örnek duruşlarıyla bu anlamlı günü taçlandırdılar. Sizler sayesinde farkındalık pedalları çok daha güçlü döndü.

Tüm katılımcılara , destek veren kurum ve kuruluşlara ve sağlıklı yarınlar için bizimle pedal çeviren Mersinlilere yürekten teşekkür ederiz '' dedi.