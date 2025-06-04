Yeşilay Mersin Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan, MERSINTIME’ı ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Yeşilay’ın 105. kuruluş yılı kapsamında düzenlenen etkinliklere ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yeşilay'ın kuruluşunun 105. yılında anlamlı bir projeye imza attıklarını belirten Erdoğan, “105. yılımıza özel olarak 105 kişilik güçlü bir teşkilat kurduk. Bu teşkilat, toplumun her kesimine ulaşarak bağımlılıkla mücadele çalışmalarımızı sahada daha etkin hale getirecek” dedi.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen "Sağlık İçin Bisiklet Maratonu" etkinliğine de değinerek, “Yoğun bir katılımla gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, sağlıklı yaşamı teşvik etme konusunda önemli bir adım oldu. Hem fiziksel aktiviteye dikkat çektik hem de toplumda farkındalık oluşturduk.Etkinliğimize katılarak destek veren Valimize , İl Jandarma Komutanımıza , Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanımıza , İl Bürokratlarımıza , STK temsilcilerine vatandaşlarımıza ve gençlerimize yürekten teşekkkür ediyorum ” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında bağımlılıkla mücadelenin ciddiyetine vurgu yapan Erdoğan, “Bağımlılık, sadece bireyi değil toplumu tehdit eden çok yönlü bir sorundur. Bugün açıkça söylüyorum; bağımlılık, terörden çok daha büyük bir tehdittir. Bu mesele, ülkemizin geleceği açısından bir beka sorunudur” diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

Yeşilay’ın, sigara, alkol, uyuşturucu, teknoloji ve kumar gibi her türlü bağımlılıkla mücadelede kararlılıkla çalıştığını ifade eden Erdoğan, tüm vatandaşları bu mücadeleye destek olmaya çağırdı.

Görüşmede, bağımlılıkla mücadele ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi faaliyetlerinin kamuoyunda daha fazla yer alması için medyanın desteğinin önemine de dikkat çeken Erdoğan , MERSINTIME'a Yeşilay'ın bu anlamda faaliyetlerine verdiği destek için teşekkür etti.

MERSINTIME imtiyaz sahibi Aytur Gezer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ,toplumun , gençlerin geleceğini etkileyen çok önemli bir sorunla , bağımlılıkla ilgili verilen her türlü mücadeleye desteklerinin devam edeceğini belirterek Yeşilay'ın çalışmalarında başarı diledi.