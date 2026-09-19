Mersin’inde düzenlenen düğün merasiminde, iş, bürokrasi, akademi ve sosyal yaşamından önemli isimlerin buluşmasına sahne oldu.

Mersin’in önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluşturan, Mersin Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Murat Solmaz’ın oğlu Musa Can Solmaz ile Fatma Hilal’in düğün töreni, yalnızca genç çiftin mutluluğuna değil, Mersin’in iş, bürokrasi, akademi ve sosyal yaşamından önemli isimlerin buluşmasına da sahne oldu.

Görkemli geceye, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve yönetim kurulu üyeleri, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Hülya Ekin, AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Ali Mustafa Poş, Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ve Erdemli İlçe teşkilatı, aile yakınlarının yanı sıra kentte çeşitli görevlerde bulunan çok sayıda önemli isim, bürokrat, akademisyen, iş insanı, dost ve davetli katıldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara’nın kıydığı nikahta, davetliler genç çiftin en mutlu gününde bir araya gelerek mutluluklarına ortak oldu.