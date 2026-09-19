Çukurova Bölgesi’nin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, ilk kez düzenlenen Çukurova Turizm Ödülleri’nde “Yılın Turizm Yöneticisi” ödülüne layık görüldü.

Çukurova Bölgesi’nin tarihi, kültürel, doğal ve gastronomik zenginliklerinin tanıtılması, turizm sektörünün geliştirilmesi ve sektöre katkı sunan kişi ve kurumların ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen Çukurova Turizm Ödülleri, Saygın Medya organizasyonuyla Mersin’de gerçekleştirildi.

Turizm sektörünün farklı alanlarından çok sayıda kişi ve kurumun bir araya geldiği gecede, “Yılın Turizm Yöneticisi” ödülü Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru’nun oldu.

Duru’ya ödül; Çukurova Bölgesi’nin turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmaları, turizm sektörünün gelişimine sunduğu katkılar ve sektörel iş birliklerine verdiği destek dolayısıyla takdim edildi.

Duru: “Bu ödül tüm turizm paydaşlarının takdiri”

Ödülün kendisi açısından büyük anlam taşıdığını belirten Emre Duru, ödülün yalnızca şahsına yönelik bir takdir olmadığını, turizm alanında emek veren tüm paydaşların çalışmalarına verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Çukurova’nın sahip olduğu zenginliklerin turizm açısından önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çeken Duru, bölgenin tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra doğal güzellikleri, gastronomisi ve yerel değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması gerektiğini vurguladı.

Duru, turizm alanındaki çalışmaların ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla sürdürülmesinin önemine işaret ederek, bölgedeki turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve ziyaretçilere nitelikli deneyimler sunulması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Çukurova turizmine dikkat çekildi

Gecede, turizm sektörüne katkı sağlayan başarılı kişi ve işletmeler de farklı kategorilerde ödüllendirildi.

İlk kez düzenlenen Çukurova Turizm Ödülleri, bölgenin turizm potansiyelinin gündeme taşınması, sektöre katkı sunan çalışmaların görünür hale getirilmesi ve turizm paydaşlarının bir araya gelmesi açısından önemli bir buluşma olarak gerçekleştirildi.

Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru’nun “Yılın Turizm Yöneticisi” ödülüne layık görülmesi ise gecenin öne çıkan başlıklarından biri oldu.