Niğde’de şehit Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa’nın öğretmeni Selma Arıcı tarafından yazılan mektupla başlayan girişim, anlamlı bir kütüphane projesine dönüştü. Şehidin adını taşıyan kütüphane, Yunus Emre Anadolu Lisesinde törenle hizmete açıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünün katkıları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetiminin iş birliğiyle hazırlanan Şehit Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa Kütüphanesi, öğrencileri kitaplarla buluştururken şehidin hatırasını da gelecek nesillere taşıyacak. Açılış programına Niğde Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Taşpınar, şehidin ailesi ve öğretmenleri, öğrenciler, akademisyenler ile davetliler katıldı. Kütüphanenin açılış kurdelesi protokol üyeleri ve şehidin ailesi tarafından kesildi. Ardından şehit Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa ile tüm şehitlerin ruhları için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı, bir şehrin geleceğine yapılabilecek en güçlü yatırımın iyi yetişmiş nesiller olduğunu belirterek, "Bir milletin gücü, geçmişini unutmadan geleceğini kurabilmesidir. Kahramanlarımızın isimlerini böylesine anlamlı çalışmalarda yaşatmak, gençlerimize bırakacağımız güçlü bir tarihî miras ve aynı zamanda sorumluluktur. Şehidimizin adının gençlerimizin geleceğe hazırlanacağı bir mekânda yaşaması, vefanın nesilden nesile aktarılmasının çok kıymetli bir ifadesidir" dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise üniversitelerin bulundukları şehirlerin sorunlarına çözüm üreten ve kentin değerlerine sahip çıkan kurumlar olması gerektiğini söyledi. Üniversitenin toplumsal katkı çalışmaları kapsamında okullarda kütüphane, akıl ve zekâ oyunları sınıfları ile tilavet sınıfları oluşturduklarını aktaran Rektör Uslu, "İsminde şehit adı bulunan tek üniversiteyiz. Bu nedenle toplumsal katkı çalışmalarımızda şehitlerimizin isimlerini eğitim alanlarında yaşatmaya önem veriyoruz. Niğdeli şehidimiz Yiğitcan Çiğa adına açtığımız kütüphane, okullarda oluşturduğumuz 27’nci eğitim alanı oldu. Öğrencilerimiz burada hem bilgi birikimlerini artıracak hem de manevi gelişimlerini sürdürecek" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek de öğrencileri okuyan, yazan, düşünen ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Amacımız çocuklarımızı kitaplarla buluşturmak, kitapların onlara yol arkadaşı olmasını sağlamak ve önlerinde yeni kapılar açmaktır. Şehidimizin adını taşıyan bu yeni nesil kütüphane, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlandı" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Taşpınar ise şehit Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa’nın adını kütüphaneye vermenin hem onurunu hem de sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.



Öğretmeninin mektubu projeye öncülük etti

Kütüphane projesinin başlamasında, şehidin öğretmeni Selma Arıcı’nın yazdığı mektup önemli rol oynadı. Dinlediği bir radyo programından etkilenerek kitap bağışı ve kütüphane kurulması yönündeki düşüncelerini mektupla ileten Arıcı’nın girişiminin ardından proje için çalışmalar başlatıldı. Şehit öğrencisini anlatırken duygusal anlar yaşayan Arıcı, "Yiğitcan hem çok çalışkan hem de çok terbiyeli bir öğrencimdi. Şehit olduğu zaman iki ay kendime gelemedim. Öğrencilerinize emek veriyor, onları bir anne gibi yetiştiriyorsunuz. Yıllardır kitap bağışında bulunmak ve bir kütüphaneye destek olmak istiyordum. Dinlediğim röportajın ardından bir mektup yazdım ve süreç böyle başladı" dedi.

Kendi kitaplarını da kütüphaneye bağışladığını belirten Arıcı, "Toros Koleji de 6 koli kitap gönderdi. Kütüphanedeki kitapların tamamı Mersin’den geldi. Yiğitcan’ın adının burada yaşatılacak olmasından dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.