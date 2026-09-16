Mersin'de üniversite eğitimi için kente gelen öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Uyum Programı kapsamında otogar ve havaalanlarında karşılanarak GSB yurtlarına yerleştiriliyor. Kentteki 10 öğrenci yurdunda toplam 16 bin 407 yatak kapasitesiyle gençlerin barınma ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Uyum Programı kapsamında, üniversite eğitimi için kente gelen öğrenciler karşılanarak GSB yurtlarındaki yeni yuvalarına yerleştiriliyor. Üniversite hayatına Mersin'de başlayacak gençlerin kente ve yurt yaşamına uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen programla, öğrencilerin ilk adımlarından itibaren yanlarında olunması hedefleniyor. Otogar ve havaalanlarında ekipler tarafından karşılanan öğrenciler, güvenli bir şekilde kalacakları yurtlara ulaştırılıyor. Öğrenciler burada yurt yönetim memurları, psikologlar, manevi rehberler ve diğer görevliler tarafından karşılanarak yurt yaşamı konusunda bilgilendiriliyor.

'Gençlerimizin kendilerini evlerinde hissetmelerini istiyoruz'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Uyum Programı'nın gençlerin Mersin'de kendilerini yalnız hissetmemeleri ve yeni yaşamlarına güvenle başlamaları açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Üniversite eğitimi için Mersin'e gelen gençleri yalnızca yurtlara yerleştirmediklerini ifade eden Öz, 'Üniversite eğitimi için Mersin'imize gelen gençlerimizi sadece yurtlarımıza yerleştirmiyor, onların yeni bir şehre attıkları ilk adımdan itibaren yanlarında oluyoruz. Otogar ve havaalanlarında ekiplerimiz tarafından karşılanan öğrencilerimizi yurtlarımıza kadar güvenli bir şekilde ulaştırıyor, burada yurt yönetim memurlarımız, psikologlarımız, manevi rehberlerimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla onları yeni yuvalarına hazırlıyoruz' dedi.

10 yurtta 16 bin 407 yatak kapasitesi

Mersin'de öğrencilere yönelik yurt hazırlıklarının tamamlandığını kaydeden Öz, 'Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı 10 öğrenci yurdumuzda, toplam 16 bin 407 yatak kapasitemizle gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ancak bizim için yurt hizmeti yalnızca barınmadan ibaret değil. Gençlerimizin eğitimden spora, sanattan sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar pek çok alanda kendilerini geliştirebilecekleri ve en önemlisi kendilerini evlerinde hissedebilecekleri bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

Üniversite hayatının gençler için yeni deneyimlerin başlangıcı olduğunu vurgulayan Öz, 'Bizim için her öğrencimiz kıymetli. Amacımız, gençlerimizin Mersin'de kendilerini güvende, huzurlu ve ait hissetmelerini sağlamak. Çünkü biliyoruz ki üniversite hayatı sadece eğitimin değil, yeni dostlukların, güzel hatıraların ve hayat boyu sürecek deneyimlerin de başlangıcıdır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak öğrencilerimizi yeni yuvalarına yerleştirmeye devam ediyor, eğitim yolculukları boyunca her zaman yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum' diye konuştu.