AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla Toroslar ilçesinde bulunan Resul İlkokulu ve Toroslar İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret etti. Ziyarette Başkan Aldemir’e İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser ve Toroslar İlçe Teşkilatı mensupları eşlik etti.

Okul yönetimleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından sıcak bir ilgiyle karşılanan teşkilat heyeti, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet etti. Çocukların yeni eğitim yılı heyecanına ortak olan Başkan Aldemir, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek yeni dönemde başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini iletti. Ziyaret kapsamında öğretmenlerle de bir araya gelen Aldemir, eğitim camiasının yeni eğitim yılını kutlayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

"Çocuklarımızın Heyecanı En Büyük Motivasyon Kaynağımız"

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, eğitimin Türkiye’nin geleceği açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekti. Aldemir, şu ifadeleri kullandı : "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın yeni eğitim yılı heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyduk. Çocuklarımızın gözlerindeki umut ve heyecan, bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır. Onların en iyi şartlarda eğitim almaları, kendilerini geliştirmeleri ve geleceğe güvenle hazırlanmaları hepimizin ortak sorumluluğudur."

"Güçlü Türkiye’nin İnşası Eğitimle Mümkündür"

Eğitime yapılan yatırımların ülkenin yarınlarına yapılan en büyük yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Aldemir, sözlerini şöyle sürdürdü : "Çocuklarımızın daha güvenli, teknolojik, modern ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Eğitim, güçlü Türkiye’nin inşasında en önemli alanlardan biridir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin donanımlı bireyler olarak yetişmesi için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz."

İl Başkanı Aldemir, yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, "Tüm öğrencilerimize başarılarla dolu, öğretmenlerimize kolaylıklarla geçecek, sağlık ve mutluluk içerisinde güzel bir eğitim yılı diliyorum" sözleriyle açıklamasını tamamladı.