Mersin'de kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında binlerce kadına ulaşılırken, belediyedeki kadın personel oranı da 2019'daki yüzde 17 seviyesinden yüzde 27'ye yükseldiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA), daha adil, eşit ve yaşanabilir bir dünya için küresel ölçekte yol haritası oluşturuyor. Türkiye'deki belediyelerin bu amaçlar doğrultusundaki çalışmalarının değerlendirildiği SKA Endeksi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesinin ilk sırada yer alması, belediyenin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yürüttüğü çalışmaların da önemini ortaya koyduğu ifade edildi. SKA 5 olarak tanımlanan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' kapsamında yüksek performans gösteren belediyeler arasında yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşamın her alanında güçlenmesini hedefleyen çalışmalarını yıllardır sürdürdüğü aktarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarındaki en önemli araçlarından birinin Yerel Eşitlik Eylem Planı olduğu, şu anda 2. Yerel Eşitlik Eylem Planı uyguladığı, 2027 yılında başlayacak 3. Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın hazırlık çalışmalarının da sürdürüldüğü kaydedildi.Planın hazırlık sürecinde kadınların ve kadın örgütlerinin görüşlerinin doğrudan alınmasına önem verilirken, bu çerçevede 8 Mart 2026'da 110 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla geniş kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik yeni modeller geliştiriliyor

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemli başlıklarından biri olan ekonomik güçlenme konusunda da farklı modeller hayata geçiriliyor. Kadınların kendi gelirlerini elde etmeleri ve istihdama katılmaları amacıyla yürütülen çalışmalardan biri olan 'Evimiz Atölye' ile bugüne kadar 49 mahallede 2 bin 919 kadına ulaşıldı. 'Üretici Kadın Stantları' ile de kadınların ürettikleri ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturarak, ekonomik hayata katılımlarının desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda bugüne kadar 26 bin 945 üretici kadın standı kuruldu. 'Köyümüz Atölye' modeliyle ise Mersin'e özgü yerel ürünlerin, kadınlar tarafından katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, ardından bu ürünlerin satışının desteklenmesi hedefleniyor. Böylece özellikle kırsalda yaşayan kadınların üretim süreçlerindeki rolünün güçlendirilmesi ve ekonomik olarak daha bağımsız hale gelmelerine katkı sunulması amaçlanıyor.

'Hak temelli yaklaşım tüm çalışmalarımızın temelini oluşturuyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, 'Eşitlik konusunda çalışmalarımız, göreve geldiğimiz günden bu yana devam ediyor. Hak temelli, cinsiyet, siyaset, yaş, ırk, din, dil ayrımı gözetmeksizin hizmet veriyoruz. Hizmetin olması gereken şekli bu. Doğru adım atıyoruz ki, hem halkın memnuniyeti hem de bu tip araştırmalarda görünür şekilde ifade edilmesi bizi mutlu ediyor. Hak temelli yaklaşım tüm çalışmalarımızın temelini oluşturuyor' dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin kadın ve çocuklara yönelik projelerinden de bahseden Dokucu, 'Pazartesi günlerini biz halkla iletişime ayırdık. Yaptığımız tüm çalışmaların ihtiyaçlara yönelik olması bizim öncelikli arzumuz. Çalıştaylarla belirlenen eksiklikleri de göz önünde bulunduruyoruz. Engelli kadınlarla ayrı çalışmalarımız var. Mesela son dönemde görme engelli kadın arkadaşlarla kamplara başladık. Otizmli çocuğu olan kadın arkadaşlarla kamplara başladık. Ergen ve çocuk çalışmalarımız var. Bütçemizin yüzde 70'den fazlasını çocuğa harcıyoruz. O ihtiyaç toplumumuzda şu anda çok daha fazla. Çocuk kampüsleri, çocuk atölyeleri açıyoruz. Çocuklar arzu ettiği her atölyeye katılabiliyor. Kendi yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyorlar' diye konuştu.

'Belediyemizin tüm daireleri kadın ve çocuk çalışmalarına ağırlık vermiş durumda'

Kadınlara ekonomik olarak fayda sağlanın şu andaki yaşam tarzının bir gereği olduğunu vurgulayan Dokucu, 'Kadınlara küçük gelirler oluşturan projeler üretiyoruz. Kendi işini açmak isteyen kadınlara da öncülük ediyoruz. İhtiyaç duydukları danışmanlık hizmetini veriyoruz. Şehirdeki kadınlara oyuncak satmalarını sağlayarak yardımcı oluyorsak, Kırsal Mahalle Buluşmalarında da kırsaldaki kadınlara ürettiklerini satmaları konusunda yardımcı oluyoruz' ifadelerine yer verdi.