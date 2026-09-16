Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, basına yansıyan Aydo Yazılım operasyonu haberleri üzerine kamuoyuna açıklama yaptı. Kahveci, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikaların söz konusu firmayla herhangi bir ticari veya kurumsal ilişkisinin bulunmadığını bildirdi.

Basına yansıyan haberlerde, sendikalara yazılım hizmeti sağladığı belirtilen Aydo Yazılım isimli firmaya yönelik, Millî İstihbarat Teşkilatı koordinasyonunda Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bir operasyon gerçekleştirildiği ve şirket sahibi ile bazı çalışanların gözaltına alındığı ifade edildi.

Haberlerde firmanın bazı sendikalara yazılım hizmeti sunduğuna ilişkin ifadelerin yer alması üzerine açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, konfederasyonun ve bağlı sendikaların Aydo Yazılım ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirtti.

Kahveci açıklamasında, “Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu ile Konfederasyonumuza bağlı sendikaların Aydo Yazılım isimli firma ile geçmişte veya hâlihazırda herhangi bir sözleşmesi, ticari ilişkisi, yazılım hizmeti anlaşması ya da kurumsal bağı bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

“Kişisel verilerin korunması temel sorumluluğumuz”

Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikaların üyelerine ilişkin kişisel verilerin korunması konusunda mevzuatın öngördüğü yükümlülüklere uygun hareket ettiğini vurgulayan Kahveci, bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunmasının konfederasyon açısından temel kurumsal sorumluluklardan biri olduğunu kaydetti.

Kahveci, kamuoyunda herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal verilmemesi amacıyla Aydo Yazılım ile Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikalar arasında herhangi bir hizmet, yazılım, danışmanlık veya ticari ilişki bulunmadığını bir kez daha ifade etti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, açıklamasını “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleriyle tamamladı.