Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okul kantinlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde hijyen koşulları, gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, fiyat etiketleri ve işletme ruhsatları kontrol edilirken, son tüketim tarihi geçmiş ürün bulunan bir kantine idari para cezası uygulandı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, kantinlerde satışa sunulan ürünleri ve işletmelerin mevzuata uygunluğunu tek tek inceledi.

Hijyen ve son tüketim tarihleri kontrol edildi

Denetimlerde kantinlerin genel temizlik ve hijyen koşulları kontrol edilirken, satışa sunulan gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, saklama koşulları ve sağlık açısından uygunluğu incelendi. Ayrıca ürünlerin fiyat etiketlerinin tüketicilerin görebileceği şekilde bulunup bulunmadığına bakıldı.

Zabıta ekipleri, kantin işletmelerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını da kontrol etti. Tespit edilen eksiklikler konusunda işletmeciler uyarılırken, bir kantinde son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin bulunduğu belirlendi. Söz konusu işletmeye idari para cezası uygulandı.

'Sağlıksız ürünlere müsamaha göstermeyeceğiz'

Denetimlere katılan Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, okul kantinlerinde yapılan kontrollerin öğrencilerin sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Çocukların sağlığı ve güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirten Sivaslıoğlu, 'Bu nedenle okul kantinlerimizde özellikle son tüketim tarihi geçmiş, bozulmuş veya sağlık açısından uygun olmayan ürünlerin satışına kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz' dedi.

Kantin denetimlerinin eğitim ve öğretim yılı boyunca devam edeceğini ifade eden Sivaslıoğlu, amaçlarının işletmelere ceza uygulamak değil, kurallara uygun, hijyenik ve güvenilir kantin hizmeti sunulmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Sivaslıoğlu, öğrencilerin sağlığını riske atabilecek uygulamalar karşısında ise gerekli idari işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını belirtti.