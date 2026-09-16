AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek heyecanlarına ortak oldu.

Aldemir, beraberinde yönetim kurulu üyeleri, Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser ve ilçe teşkilatıyla birlikte Resul İlkokulu ile Toroslar İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Okullarda öğrencilerle bir araya gelen Aldemir, sınıflarda çocuklarla sohbet etti. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Aldemir, yeni eğitim döneminde başarı, sağlık ve mutluluk dileğinde bulundu. Öğretmenlerle de görüşen Aldemir, eğitim camiasının yeni eğitim yılını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Aldemir, eğitimin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Çocukların gözlerindeki umut ve heyecanın kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Aldemir, öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim almasının ortak sorumluluk olduğunu söyledi.

'Eğitime yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır'

Eğitimin, güçlü Türkiye'nin inşasında önemli alanlardan biri olduğunu kaydeden Aldemir, 'Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın yeni eğitim yılı heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyduk. Çocuklarımızın gözlerindeki umut ve heyecan, bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır. Onların en iyi şartlarda eğitim almaları, kendilerini geliştirmeleri ve geleceğe güvenle hazırlanmaları hepimizin ortak sorumluluğudur' dedi.

'Eğitime yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır' diyen Aldemir, 'Çocuklarımızın daha güvenli, teknolojik, modern ve nitelikli eğitim ortamlarına kavuşması için çalışmaya devam ediyoruz. Eğitim, güçlü Türkiye'nin inşasında en önemli alanlardan biridir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin donanımlı bireyler olarak yetişmesi için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz' diye konuştu.

Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını dileyen Aldemir, 'Tüm öğrencilerimize başarılarla dolu, öğretmenlerimize kolaylıklarla geçecek, sağlık ve mutluluk içerisinde güzel bir eğitim yılı diliyorum' ifadelerini kullandı.