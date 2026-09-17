Mersin'de çocuklar, Tasarım ve Teknoloji Atölyesinde yapay zeka, yazılım, kodlama ve 3 boyutlu tasarım eğitimleri alarak, öğrendiklerini robotlardan akıllı evlere kadar çeşitli projelere dönüştürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocukların teknolojiyle erken yaşta tanışmasını ve üretim becerilerini geliştirmesini sağlayarak, geleceğin teknoloji meraklılarını yetiştiriyor. Mezitli Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Atölyesinde çocuklar, yapay zeka, yazılım, kodlama ve 3 boyutlu tasarım alanlarında eğitim alırken, öğrendiklerini kendi projelerine dönüştürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mezitli Çocuk Kampüsü, çocukların eğitim ve gelişimlerine katkı sunan çalışmaların yanı sıra teknoloji alanındaki uygulamalarıyla da dikkat çekiyor. Kampüsün Tasarım ve Teknoloji Atölyesinde düzenlenen yapay zeka eğitimlerinde çocuklar, yalnızca teknolojiyi kullanmayı değil, teknolojiyi üretim ve tasarım süreçlerinde değerlendirmeyi de öğreniyor. Çocuklar, yapay zeka araçlarını kullanarak robotlardan akıllı evlere, denizleri temizleyen sistemlerden kampüse özel şarkılara kadar birbirinden özgün çalışmalar ortaya koyuyor.

'Amacımız, çocuklara teknolojiyi doğru bir şekilde kullanmayı göstermek'

Mezitli Çocuk Kampüsü Tasarım ve Teknoloji Sınıfı Öğretmeni ve Birim Sorumlusu Merve Etiler Özer, atölyede çocuklarla özellikle yapay zeka üzerine geliştirilen platformları incelediklerini belirtti. Özer, 'Tasarım ve Teknoloji Atölyesine gelen çocuklarla kodlamalar ve 3 boyutlu tasarımlar yapıyoruz. Gelişen teknolojiyi sürekli takip etmeye çalışıyoruz. Amacımız, çocuklara teknolojiyi doğru bir şekilde kullanmayı göstermek' dedi.

Derslerde çocukların yalnızca hazır uygulamaları kullanmadığını, kendi fikirlerinden hareketle projeler geliştirdiğini anlatan Özer, 'Örneğin dersimizde Mersin'de 2050 yılında neler geliştirebiliriz diye proje üretmeye, fikirler oluşturmaya çalışıyoruz. Genç beyinlerin fikirleri bizler için çok önemli. Onların düşünceleri, hayal dünyaları bizlerden çok farklı' ifadelerini kullandı.

Çocukların bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalardan da örnekler veren Özer, 'Yapay zeka araçlarından yararlanarak görseller oluşturdular. Sahili ve denizleri temizleyen ve caretta carettaları kurtaran robotlar geliştirdiler. Güneş enerjisiyle çalışan robotlar veya akıllı evler de tasarladıkları projeler arasında' diye konuştu.

Çocukların yapay zekayı farklı üretim alanlarında da kullandığını belirten Özer, 'Ayrıca yapay zekayı kullanarak Mezitli Çocuk Kampüsü'müze uygun bir şarkı tasarladık. Ödevlerinde ve projelerinde de doğru bir şekilde yapay zekayı, yapay zekayla geliştirilen araçları nasıl kullanabileceklerini öğretiyoruz' dedi.