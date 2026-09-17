Mersin’de 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde İl Millî Eğitim Komisyonu Sene Başı Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda akademik başarıdan devamsızlığa, okul güvenliğinden mesleki eğitime kadar birçok başlık ele alındı.

Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı İl Millî Eğitim Komisyonu Sene Başı Toplantısı, Suphi Öner Öğretmenevi Anamur Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci’nin başkanlığında düzenlenen toplantıda, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin planlamalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantının gündeminde; eğitim ve öğretim süreçlerinin genel değerlendirmesi, akademik başarı göstergeleri, LGS ve YKS sonuçları, devamsızlık ve okul terkiyle mücadele, yeni eğitim programlarının uygulanması ve ortak sınav süreçleri yer aldı.

Eğitimde öncelikli başlıklar değerlendirildi

Toplantıda ayrıca okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, öğrencilerdeki temel beceri eksikliklerinin giderilmesi, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi ile özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Okul güvenliği, afet ve acil durumlara hazırlık ile öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçları da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

İl genelinde eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması amacıyla görüş ve önerilerin değerlendirildiği toplantıda, 2026-2027 eğitim öğretim yılında izlenecek çalışmalar ve uygulanacak planlamalar ele alındı.

Toplantı, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin iyi dilek ve temennilerin paylaşılmasıyla sona erdi.