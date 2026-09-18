İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 şüpheliden 40’ı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinin Hal Müdürlüklerine yazılan müzekkereler doğrultusunda şüphelilerin yaş sebze ve meyve ticaretindeki işlem hacimlerine ilişkin raporlar soruşturma dosyasına eklenmişti. 15 Eylül tarihinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında 22 ildeki iş yeri ve ikamet adresleri olmak üzere toplam 109 adreste arama kararı verilirken, tedarikçi konumundaki 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından şüphelilerden 40’ı tutuklama talebiyle sevk edildi. Mahkeme, tutuklama talebiyle sevk edilen 40 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verdi.

Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.