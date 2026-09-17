Gazze’de eğitim mücadelesi veren öğrencilere destek amacıyla Mersin Üniversitesi’nde “Soykırımın Gölgesinde Öğrenci Olmak: Gazze İçin Bilim Kafe” programı düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, “Binalar yıkılabilir, laboratuvarlar enkaz altında kalabilir; ancak insanın içindeki öğrenme aşkını, gerçeği arama iradesini ve umudunu hiçbir bomba yok edemez” dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda, Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde Gazze’de eğitimlerini sürdürme mücadelesi veren akademisyen ve öğrencilere destek amacıyla “Soykırımın Gölgesinde Öğrenci Olmak: Gazze İçin Bilim Kafe” başlıklı program gerçekleştirildi.

Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü’nde bulunan Kampüs Kafe’de düzenlenen programa; Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Rektör Danışmanları Prof. Dr. İlhan Ege ve Ahmet Koca, öğrenciler, vatandaşlar, Gazzeli öğrenciler ve aileleri katıldı.

Gazze’deki öğrencilerden anlamlı mesajlar

Program öncesinde, Mersin Üniversitesi tarafından Gazze için bugüne kadar gerçekleştirilen dayanışma etkinliklerinden derlenen video gösterildi. Etkinlikte ayrıca, ağır koşullar altında Gazze’de eğitimlerini sürdürmeye çalışan Gazzeli öğrencilerin mesajları katılımcılarla paylaşıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Gazze’de yaşananlara karşı ses yükseltmek ve bilimin aydınlık yüzünü öne çıkarmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Gazze’de yaşananların vicdanlarda derin yaralar açtığını belirten Yaşar, saldırıların yalnızca hastaneleri ve evleri değil, okulları, üniversiteleri ve bir neslin geleceğini de etkilediğini söyledi.

Yaşar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Binalar yıkılabilir, laboratuvarlar enkaz altında kalabilir; ancak insanın içindeki öğrenme aşkını, gerçeği arama iradesini ve umudunu hiçbir bomba yok edemez. Bizler Mersin Üniversitesi olarak; Gazze’de kalemini ve kitabını elinden bırakmayan o onurlu öğrenci kardeşlerimizin ve meslektaşlarımızın haklı mücadelesinin sonuna kadar yanındayız. Onların sesi olmak, akademik dayanışmamızı tüm dünyaya duyurmak bizim hem insani hem de bilimsel en büyük sorumluluğumuzdur.”

Gazze’de öğrencilerin yaşadığı dram ele alındı

Program, Mersin Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. İlhan Ege’nin moderatörlüğünü yaptığı panelle devam etti.

Panelde konuşan Mersin Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Telli; Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın tarihi önemi, siyonizmin Filistin topraklarındaki geçmişi ve Gazze’de yaşananların insani boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doç. Dr. Telli, sunumunda hastaneler, okullar, mülteci kampları ve üniversitelerin de zarar gördüğü saldırılar üzerinden Gazze’deki ağır insani tabloyu tarihi bilgiler ışığında ele aldı.

Gazzeli öğrenciler yaşadıklarını anlattı

Panelde Mersin Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi Nour Alqiq ile Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Asil Odeh de söz aldı.

Gazzeli öğrenciler, eğitim hayatlarını savaş ve ağır insani koşulların gölgesinde sürdürmenin zorluklarını ve Gazze’de yaşananları katılımcılarla paylaştı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen program, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar’ın panel konuşmacılarına katkılarından dolayı teşekkür belgelerini takdim etmesiyle sona erdi.