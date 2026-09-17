Başbakan Adnan Menderes'in idam edildiği 27 Mayıs 1960 darbesinde şüpheli şekilde vefat eden eski İçişleri Bakanı Namık Gedik'in mezarı İstanbul'a taşınacak.

Başbakan Adnan Menderes'in de idam edildiği 27 Mayıs 1960 darbesinde 4 yıllık İçişleri Bakanlığı görevi sona eren Namık Gedik'in tutuklu bulunduğu Kara Harp Okulu penceresinden atlayarak vefat ettiği öne sürülmüştü. Olayın intihar süsü verilen cinayet şüphesi taşımasına rağmen Gedik'in eşine bıraktığı mektupta ‘Dönüşü olmayan bir yola gittim' ifadeleri yer alırken, olayın intihar olduğu ailesi tarafından onaylamıştı. 49 yaşında hayatını kaybeden Gedik'in cenazesi, başta Karşıyaka Mezarlığı'nda belirsiz bir yere gömülmüştü. Gedik'in naaşı, daha sonra şu anda bulunduğu Cebeci Asri Mezarlığı'na taşınmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gedik'in naaşının Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'a taşınacağını açıkladı. Bakan Çiftçi, kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Gedik'in mezarının taşınacağını belirterek, "Eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'i 27 Mayıs zulmünün şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz ve naaşını Topkapı'daki Anıt Mezar'a taşıyoruz" dedi.



Darbeyi öngördü

Namık Gedik, Adnan Menderes ve Celal Bayar'a darbe olacağı öngörüsünü belirtmiş ve Menderes 23 Mayıs'ta Ankara'dan ayrılmıştı. Bayar ise bu öngörüyü dinlemeyerek, Çankaya Köşkü'nde kalmıştı.