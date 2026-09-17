BİRLİKTE EMO Platformu, Mersin’deki asansörlerin güvenliğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Platform Sözcüsü Seyfettin Atar, özellikle kırmızı etiketli asansörlerin kullanımına ilişkin kamuoyundaki yanlış anlaşılmaya dikkat çekerek, “Kırmızı etiket, ‘Bu asansörü kullanmayın’ demektir” uyarısında bulundu.

Mersin’de yüz binlerce kişinin her gün ev, iş yeri, okul, hastane ve alışveriş merkezlerinde kullandığı asansörlerin güvenliği tartışma konusu oldu. BİRLİKTE EMO Platformu tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların asansörlerin teknik durumunu doğrudan kontrol etme imkânına sahip olmadığı belirtilerek, bakım, denetim ve güvenlik süreçlerinde görev alan kurum ve kişilerin sorumluluklarına dikkat çekildi.

Platform Sözcüsü ve Elektrik-Elektronik Mühendisi Seyfettin Atar tarafından yapılan açıklamada, asansör kazalarının her zaman öngörülemeyen olaylar olmadığı ifade edildi. Tekrarlayan arızalar, sarsıntılar, olağan dışı sesler, kat hizasında durmama, düzensiz çalışan kapılar ve kontrol dışı hareketlerin ciddi risklerin habercisi olabileceği belirtildi.

Açıklamada, bu tür işaretlerin göz ardı edilmesi halinde kapı açıkken hareket etme, kabin ile kat arasında sıkışma, kuyuya düşme ve kabinin kontrolsüz hareket etmesi gibi kazaların yaşanabileceği vurgulandı.

“Aylık bakım yapılan asansör neden kırmızı etiket alıyor?”

BİRLİKTE EMO Platformu, Mersin’de gerçekleştirilen ilk kontrollerde asansörlerin önemli bir bölümünün kırmızı etiket aldığı yönündeki açıklamaların araştırılması gerektiğini belirtti.

Platform, aylık bakım yapıldığı belirtilen asansörlerin yıllık kontrolde insan hayatını tehlikeye düşürebilecek ağır eksiklikler nedeniyle kırmızı etiket almasının sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada şu sorular gündeme getirildi:

Aylık bakım yapılan asansörlerde ağır güvenlik eksiklikleri neden daha önce tespit edilmedi?

Eksiklikler tespit edildiyse bina yönetimine yazılı olarak bildirildi mi?

Bildirilen eksiklikler neden giderilmedi?

Ağır risk taşıyan asansörler neden kullanım dışı bırakılmadı?

Aylık bakım işlemleri teknik olarak gerçekleştirildi mi, yoksa süreç yalnızca imza, etiket ve faturadan mı ibaret kaldı?

Platform, bu soruların yanıtsız bırakılmaması gerektiğini belirterek, “Asansör güvenliğinde ihmalin mazereti olmaz” mesajını verdi.

“Kırmızı etiket 60 günlük kullanım izni değildir”

Açıklamanın en önemli başlıklarından biri ise kırmızı etiketli asansörlerle ilgili kamuoyundaki yanlış anlaşılma oldu.

BİRLİKTE EMO Platformu, kırmızı etiket verilen bir asansörün 60 gün daha kullanılabileceği yönündeki anlayışın yanlış olduğunu savundu. Açıklamada, 60 günlük sürenin kullanım süresi değil, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için tanınan azami süre olduğu belirtildi.

Platforma göre kırmızı etiket iliştirilen asansörün kullanımına izin verilmemesi gerekiyor. Takip kontrolünde ağır uygunsuzlukların devam ettiğinin belirlenmesi halinde ise asansörün mühürlenerek hizmetten men edilmesi gerektiği ifade edildi.

Sarı etiketli asansörlerde ise belirlenen uygunsuzlukların en fazla 120 gün içerisinde giderilmesi gerektiği belirtilirken, mavi etiketin asansörün tamamen kusursuz olduğu anlamına gelmediği, yeşil etiketin ise kontrol tarihi itibarıyla kusursuz değerlendirmeyi ifade ettiği aktarıldı.

Platform, “İnsan hayatının 60 günlük bekleme süresi yoktur” ifadelerini kullandı.

Sorumluluk zincirine dikkat çekildi

BİRLİKTE EMO Platformu açıklamasında, asansör güvenliğinde farklı kişi ve kurumların sorumluluklarına da dikkat çekildi.

Asansörü projelendiren mühendislerden montaj firmalarına, onaylanmış kuruluşlardan A tipi muayene kuruluşlarına, bina yöneticilerinden bakım firmalarına, belediyelerden Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne kadar çok sayıda aktörün süreçte sorumluluk taşıdığı belirtildi.

Platform, özellikle kırmızı etiket alan asansörlerin son 12 aylık bakım formları, arıza kayıtları, parça değişim belgeleri ve bina yönetimine yapılan yazılı bildirimlerin incelenmesini istedi.

Açıklamada, aynı bakım firmasının sorumluluğundaki diğer asansörlerin denetim sonuçlarının da karşılaştırılması gerektiği belirtilerek, “Denetim sistemi yalnızca asansörü değil, bakım hizmetinin niteliğini de denetlemelidir” çağrısı yapıldı.

Belediyelerden asansör verilerini açıklama çağrısı

BİRLİKTE EMO Platformu, Mersin’deki ilçe belediyelerinden asansör güvenliğine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmalarını istedi.

Platformun açıklanmasını istediği veriler arasında ilçelerdeki toplam tescilli asansör sayısı, son bir yılda periyodik kontrolü yapılan asansör sayısı, yeşil, mavi, sarı ve kırmızı etiketli asansörlerin sayısı, kırmızı etiket verilen asansörlerden kaçının süresi içinde güvenli hale getirildiği, kaç takip kontrolü yapıldığı ve kaç asansörün mühürlendiği gibi bilgiler yer aldı.

Ayrıca periyodik kontrol yaptırmayan bina sorumluları hakkında gerçekleştirilen işlemlerin, uygunsuz veya yetersiz bakım yaptığı belirlenen firmalarla ilgili bildirimlerin ve bakım firmaları bazında kırmızı etiket istatistiklerinin de açıklanması talep edildi.

Platform, bu verilerin ilçe bazında ve düzenli olarak belediyelerin internet sitelerinde yayımlanmasını istedi.

Asansörlere QR kodlu güvenlik sistemi önerisi

Açıklamada Mersin için dijital ve şeffaf bir asansör takip sistemi kurulması da önerildi.

Her asansör için QR kod üzerinden erişilebilecek ortak bir güvenlik sistemi oluşturulması gerektiği belirtilirken, vatandaşların asansörün son kontrol tarihini, mevcut etiket rengini, takip kontrolü süresini ve kullanım dışı olup olmadığını görebilmesi istendi.

Platform ayrıca belediye, A tipi muayene kuruluşu ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün aynı veri sistemi üzerinden süreci takip etmesini, süresi dolan kırmızı ve sarı etiketli asansörler için otomatik uyarı mekanizması oluşturulmasını önerdi.

BİRLİKTE EMO Platformu Sözcüsü Seyfettin Atar, açıklamanın amacının polemik oluşturmak değil, asansör kazalarının önlenmesi ve vatandaşların can güvenliğinin korunması olduğunu belirtti.

Platform açıklamasının sonunda şu mesajlara yer verdi:

“Açıklanmayan veri denetlenemez. Denetlenmeyen süreç geliştirilemez. İzlenmeyen kırmızı etiket, insan hayatı için devam eden bir risktir.”

Açıklama, “Kırmızı etiket bir tavsiye değildir. Kırmızı etiket, ‘Bu asansörü kullanmayın’ demektir. Asansör güvenliği ertelenemez, insan hayatı ihmal edilemez” ifadeleriyle sona erdi.