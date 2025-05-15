Sağlık Bakanlığı'nın öncülüğünde hayata geçirilen boy, kilo ve vücut kitle indeksi uygulaması , Mersin'de uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun öncülüğünde vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi için boy , kilo ve vücut kitle indeksi uygulaması Mersin'de de başladı.

10 Mayıs - 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında devam edecek kampanya dahilinde Mersin'de şu ana kadar 16 bin vatandaş uygulama ile tanıştı.

Mersin İl sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mustafa Ekici , Mersin'de hedeflerinin kampanya süresice 250 bin vatandaşa ulaşmak olduğunu belirtti.

İl Müdürü Ekici ,kurulan bilgilendirme stantları sayesinde vatandaşların sağlıklı yaşamasını hedeflediklerini ifade ederek, "Bakanlığımızın yeni uygulamaya koyduğu ‘İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' programı çerçevesinde 10 Mayıs itibarıyla Türkiye genelinde bir kampanya başlatıldı. Buradaki amacımız vatandaşımızın sağlıklı yaşaması ve sağlığını koruması adına bu program kapsamında kilosunu, boyunu ölçerek elde ettiğimiz endeks değeri 25'in üzerinde olan vatandaşımızı sağlıklı hayat merkezlerimizle, aile sağlığı merkezlerimizle, ilçe sağlık müdürlüklerimizle ve çeşitli sağlık birimlerimizle buluşturmak istiyoruz. Burada vatandaşımız bu değerlerini öğreniyor, eline verdiğimiz karekodlu kartlarla ilgili birimlerdeki diyetisyenlere yönlendiriliyor ve burada vatandaşların diyetisyenlerden aldıkları öneriler doğrultusunda yaşıyor. Bundan sonraki süreç safahatinde kilosunu ideal ölçülere getirmeye çalışıyor ve daha sonra kronik hastalıklardan korunma, obeziteden korunma, diyabetten, eşitli kardiyovasküler risklerden korunma adına da takipleri yapılıyor. Bu takiplerimizi de aile sağlığı merkezlerimizde aile hekimlerimiz gerçekleştiriyor. Mersin'de bir çok noktada, alışveriş merkezinde , özellikle vatandaşımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde vatandaşımıza bu hizmetimizi sağlayacağız bununla birlikte vatandaşımızı da bu hizmete katılmaya davet ediyoruz. Mersin'deki hedefimiz 250 bini geçmek" diye konuştu.