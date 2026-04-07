Mersin Büyükşehir Belediyesi, fenilketonüri hastalarına yönelik gıda kolisi desteğini sürdürerek, özel beslenme ihtiyacı olan vatandaşların yükünü hafifletmeye devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek projeleri kapsamında, özel beslenme ihtiyacı bulunan fenilketonüri hastalarına yönelik gıda desteğini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde 2024 yılından beri yürütülen projeyle, düşük proteinli özel gıda ürünleri vatandaşlara ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar 26 fenilketonüri hastasına, toplam 450 gıda kolisi ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi, fenilketonüri hastalığının farkında ve bu hastaların yanında

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayda bir olmak üzere, Mersin'in 13 ilçesinde 28 farklı noktada fenilketonüri hastasına ulaşarak gıda kolilerinin dağıtımını gerçekleştiriyor. Ömür boyu süren genetik bir metabolizma hastalığı olan fenilketonüri, hastaların yaşamlarını hem ekonomik hem de psikolojik açıdan zorlaştırıyor. Özel beslenme gerektiren bu hastalıkta, düşük proteinli gıdaların pahalı ve zor bulunur olması aileler için ciddi bir yük oluşturuyor.

Hazırlanan gıda kolilerinde, 3 paket düşük proteinli makarna, 1 paket düşük proteinli tel şehriye, 2 paket düşük proteinli nişastalı pilav karışımı, 3 paket düşük proteinli çubuk kraker ve 2 paket düşük proteinli glütensiz nişastalı un yer alıyor. Temin edilmesi zor ve maliyeti yüksek olan bu ürünler, fenilketonüri hastalarının beslenmesinde büyük önem taşıyor. Hastalığa uygun beslenmenin sağlanmaması durumunda, çocuklarda zihinsel ve fiziksel gelişim sorunları ortaya çıkabiliyor ve engellilik riski artıyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla, özel beslenme bulunan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik desteklerini sürdürecek.

'Her ay 13 ilçede toplam 28 noktada koli dağıtımı yapıyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Sosyolog Emine Akın, 'Fenilketonüri, hayat boyu özel bir beslenme düzenine sahip olunması gereken ve hayvansal proteinin tüketilmediği, hassas ve kalıtsal bir hastalık. Günümüzde proteini azaltılmış gıdalara ulaşım oldukça zor ve maliyetli. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın omuzlarındaki bu yükü bir nebze de olsa azaltmak adına bu paketleri hazırladık' dedi. Kentin 13 ilçesinde her ay toplam 28 noktada koli dağıtımı yaptıklarını sözlerine ekleyen Akın, 'Bu proje kapsamında vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

'Büyükşehir Belediyesinin bu desteği bize maddi anlamda önemli bir katkı sağlıyor'

2 çocuğu fenilketonüri hastası olan Murat Özdemir, bu hastalığa özgü ürün bulmanın çok zor olduğunu ve bu hastalığa sahip olanların çok dikkatli beslenmeleri gerektiğini anlatarak, 'Halk dilinde 'zengin hastalığı' diyorlar. Tamamen proteinsiz beslenmeleri ve hayvansal gıda tüketmemeleri gerekiyor. Bu ürünleri de temin etmekte çok zorlanıyoruz. Belirli internet sitelerinden ve eczanelerden temin edebiliyoruz. Çok pahalı ürünler. Normal ürünlere göre fiyatları 5 kat fazla. Bu konuda Mersin Büyükşehir Belediyesi bize yardımcı oluyor. Her ay erzak kolisi olarak bu ürünleri teslim ediyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu koli desteği, bize maddi anlamda önemli bir katkı sağlıyor' dedi.