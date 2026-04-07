Mersin Büyükşehir Belediyesi, 9 Mayıs'ta düzenlenecek Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu öncesi Lamos Kanyonunda tanıtım koşusu gerçekleştirdi. Sporcular, doğa ve tarihin iç içe geçtiği parkurda maraton heyecanını erken yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 5.'si düzenlenecek olan 'Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu', bir kez daha sporcuları tarih ve doğayla buluşturmaya hazırlanıyor. Her yıl daha çok kişinin katıldığı maratonun parkurlarını meraklılarına göstermek isteyen Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Lamos Parkurunda tanıtım koşusu düzenledi. Mersin Running işbirliğinde yapılan tanıtım koşusunda, özellikle 10K'da koşan sporculara uzun parkurlar tanıtıldı.

Mersin'i bir spor kenti yapmak için yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, atletizmle yıllardır ilgilenen, yeni başlayan ya da sadece tarihi dokuların olduğu Lamos Kanyonu'nu yürümek isteyenlerle buluştu. Doğal güzelliklerin ortasında kalmış tarih kalıntılarının arasında güzel vakit geçiren sporcular, 9 Mayıs'ta yapılacak olan maraton için heyecanlandıklarını dile getirdiler.

'Böyle bir organizasyonun parçası olduğumuz için çok mutluyuz'

Kilikya Ultra Maratonunun 3 kategoriden oluştuğunu ve Lamos Kanyonundan 33K ile 53K koşucularının geçtiğini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Organizasyonları Koordinatörü Kubilay Yorulmaz, 'Antik Roma yolunun bir parçası olan Kilikya Yolunda, tarihi ve doğayı sporla birleştireceğimiz koşumuza herkesi bekliyoruz. Lamos Kanyonunun kenarında keyifli vakit geçiren sporcular, yeşilliklerin ve kayaların arasında yürüyüş ve koşu yaparak, doğaya ve havaya hayran kaldıklarını belirttiler. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, böyle bir organizasyonu yaptığımız için çok mutluyuz' sözlerine yer verdi.

'9 Mayıs Cumartesi günü herkesi bu maratonda bekliyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyleyen Mersin Running Koşu Kulübü Takım Kaptanı Mehmet Arı, 'Lamos Kanyonunda, Kilikya Ultra Maratonu'nun test koşusunu yaptık. 33K ve 53K parkuru buradan geçiyor ve 10K koşucuları bu parkuru göremiyorlar. Koşucuları buraya getirdik ve bu parkuru deneyimlemelerini sağladık. Herkes çok mutlu oldu. Lamos Kanyonu 4 kilometreden oluşuyor ve sonrasında zirveye çıkıyoruz. Yani 300 metrelik bir tırmanış yapıyoruz' dedi.

Bu parkurun sporcular için keyifli bir parkur olduğunun altını çizen Arı, '9 Mayıs Cumartesi günü herkesi bu maratona bekliyoruz' ifadelerini kullandı.