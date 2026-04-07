Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi, TEMA Vakfı Mersin İl Temsilciliğince ziyaret edildi. Ziyarette, suyun kaynaktan musluklara ulaşıncaya kadar geçtiği aşamalar yerinde incelendi.

Mersin'de çevre bilinci ve sürdürülebilir su yönetimine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) temsilcileri, tesisin işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Berdan Barajı'ndan temin edilen suyun modern arıtma teknikleriyle işlenerek uluslararası standartlarda içme suyuna dönüştürüldüğü tesiste, fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma süreçlerinin titizlikle uygulandığı aktarıldı.

Yetkililer, su kalitesinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi vererek, düzenli kalite kontrolleri sayesinde Mersin halkına sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırıldığını vurguladı.

'Suyun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük'

TEMA Vakfı Mersin İl Temsilcisi Perihan Saydam Pazarbaşı, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada suyun önemine dikkat çekerek, 'Suyumuzun nereden geldiğini öğrenmek istedik. Büyükşehir Belediyesi bize araç tesis etti, onunla geldik. Suyun ne kadar önemli olduğunun ve korunması gerektiğinin herkes için bir hak olduğunun bilincindeyiz. Farkındalık oluşturmak istiyoruz. Evlerimizde musluklarımızdan akan suyun nereden geldiğini, gelinceye kadar hangi aşamalardan geçtiğini, ne kadar zahmetli bir yol olduğunu öğrendik. Bu nedenle suyu korumamız gerektiğinin bir kez daha farkına vardık. Su tasarrufunu biz kendimiz yapıyoruz. Okullarda da ana sınıfından liseye kadar bu konuda eğitim veriyoruz' ifadelerini kullandı.