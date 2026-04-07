Mersin Erdemli 'de yaylada yer alan yaklaşık 4 bin dönüm alanın sulanması için yapılan gölet doldu ancak, her sene olduğu gibi bu yılda çatlaklardan sızma nedeniyle yaza kullanacak suyun kalmayacağı belirtildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından Mersin'in Erdemli İlçesine bağlı Güzeloluk'ta 4 bin dönümün sulanması için yapılan gölet bu sene tamamen doldu. Kış mevsiminin yağışlı geçmesiyle kar ve yağmur suyuyla dolan göletin çevresinde muhteşem bir görüntü oluştu. Yazın binlerce ailenin yaşadığı yayla bölgesindeki göletin ise her yıl su sızdırdığı için 3 ay içerisinde büyük oranda boşaldığı, yazın kullanılamadığı belirtildi.

'8 ay kullanacağımız bir su 3 ayda bitiyor'

Durumla ilgili bilgi veren Güzeloluk Mahallesi Muhtarı İbrahim Doğan,' Köyümüzün göletinin ana gövdesindeyiz. Bu sene yağışlar çok güzel oldu. Çevre köylerdeki Sorgun Barajı, Aksıfat Barajı, Tözlü göleti ve bizim kendi Güzeloluk göletimiz tamamen doldu. Her taraftan su geliyor. Su sıkıntımız olmayacak ama bir sıkıntımız var. Bu gördüğünüz Güzeloluk göleti 2017 yılında yapıldı. Yaklaşık 4 bin dekar yer sulayacak ama bunda kaçak olduğundan dolayı bu suyu kullanamıyoruz. Bu su yaz mevsimine bitiyor, 8 ay kullanacağımız bir su 3 ayda bitiyor. Onun için kaçağın da müteahhit ihalesini aldı ama ödenek olmadığı için bir türlü işe başlayamıyor. İsale hattımız da döşeli olduğu halde suyu kullanamıyoruz. Göletin kaçağıyla ilgili sorunların giderilmesini, bir an önce yapılmasını, ödeneğin çıkmasını ve müteahhidin de işe başlamasını istiyorum' dedi.

Öteyandan Güzeloluk Göleti Su Kaçağı ve Bakım İhalesi'nin 2024'te yapılmasına rağmen ödenek çıkmadığı için işin başlamadığı ifade edildi.