Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarsus Muhtarlar Derneği'nin yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın yanı sıra Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, muhtarların yerel yönetimlerdeki rolüne dikkat çekerek mahallelerden gelen bilginin hizmet üretiminin en güçlü kaynağı olduğunu vurguladı. Muhtarlarla kurulan etkin iletişimin kent yönetimine doğrudan katkı sunduğunu ifade eden Boltaç, 'Muhtarlarımız mahallelerimizin sesi, sahadaki en güçlü paydaşlarımızdır. Yerinde tespit edilen her ihtiyaç, doğru iş birliğiyle hızlıca çözüme dönüşür' dedi.

Kent yönetiminde sahadan gelen veriyi esas aldıklarını belirten Boltaç, 'Bu kenti masa başında değil, sahadan gelen bilgiyle birlikte yönetiyoruz' ifadelerini kullandı. Mahallelerden iletilen ihtiyaçların doğru analiz edilerek hızlıca çözüme kavuşturulduğunu belirten Boltaç, yapılan çalışmaların doğrudan vatandaşa hizmet olarak yansıdığını kaydetti.

Yeni hizmet binasının muhtarlar arasındaki iletişim ve koordinasyonu güçlendirecek önemli bir merkez olacağını vurgulayan Boltaç, yapının kente yakışır nitelikte olduğunu söyledi. Boltaç, 'Bu çatı altında kurulacak her bağın kente değer katacağına inanıyorum' diyerek yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.