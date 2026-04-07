Mersin'de 6'ncı kattan bağladığı perdeyle sarkan bir kişi, 3'üncü katın balkonuna düştü. Sarkan perdeleri görenlerin haber vermesiyle bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri genci bulunduğu yerden alarak polise teslim etti.

Olay, dün akşam üzeri Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi Güzeloluk Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki E.S., evde yalnız olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle 6. kattan perdeyle aşağıya sarktı. Bu sırada şahıs 3'üncü katın balkonuna düştü. Sallanan bir birine bağlı perdeleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibini sevk etti. Bölgeye gelen ekiplerden itfaiye erleri, aracın merdiveni ile 3. kat balkonuna ulaşarak şahsı aşağı indirdi. Aşağı indirilen şahıs polise teslim edildi. Çok sayıda vatandaş ise olaynı merakla takip etti.

Düşme sonrasında hafif yaralandığı öğrenilen şahsın hastanede tedavisi yapıldı.