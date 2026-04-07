Türkiye genelinde bu yıl etkili olan yoğun yağışlar, birçok bölgede olduğu gibi Mersin'de de zaman zaman yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Tarsus ilçesinde yağışlar nedeniyle ova bölgesindeki dönümlerce tarım arazisindeki sular ise yeni çekilirken üreticilerde çalışmalara başladı.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminden ilk sıralarda yer alan Mersin'de bu sene yağışların yoğun olması bazı bölgelerde üreticiyi olumsuz etkiledi. Tarsus'ta ova bölgesinde birçok ürün su altında kalırken, günlerce suyla kaplı kalan bahçelerde hasar oluştu. Yağışların ardından oluşan sellerle gelen suların çekilmeye başlamasıyla birlikte çiftçiler zarar gören arazilerinde yeniden çalışmalara başladı. Üreticilerin, şimdi ürünlerini kontrol etmeye ve bakım çalışmalarını sürdürmeye çalıştığı belirtildi. Kelahmet Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mahmut Deli'de, yaşadıkları zorlu süreci anlattı. 30 dönümlük şeftali bahçesinin günlerce sular altında kaldığını belirten Deli, yağışlar nedeniyle bakım süreçlerinin aksadığını ifade etti.

Üretici Mahmut Deli, 'Bu sene yağışlardan dolayı seyretmeyi de zamanında yapamadık. Şu anda gecikmiş durumdayız. Bu da hem ürün kalitesini düşürecek hem de hasadı geciktirecek' dedi.

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı bölgede çiftçiler, bir yandan zararlarını telafi etmenin yollarını ararken, diğer yandan yeni sezon için umutlarını korumaya çalışıyor.