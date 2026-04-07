Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in marka şehir olması yolunda bulunduğu konumu, doğası, iklimi ve toprak yapısı ile kültürel ve tarihi birikiminin çok önemli ögeler olduğunu dile getirerek, 'Bilim insanları, şairler, sanatçılar, kalitesiyle öne çıkmış siyasiler bir kentin marka kent olmasında çok önemli faktörler' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'kente sözümüz var' sloganıyla düzenlenen 'Kent Katılımı Buluşmaları' kapsamında sosyal sorumluluk dernekleri, gönüllü eğitim kuruluşları ve eğitim vakıflarının temsilcileriyle bir araya geldi. Katılımcı demokrasi anlayışıyla gerçekleştirilen toplantıda Seçer, kentte yürütülen projeleri anlatarak sivil toplumla iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen toplantıya belediye ve MESKİ bürokratları da katıldı. Göreve geldiği günden bu yana sivil toplum kuruluşlarıyla düzenli olarak buluştuklarını belirten Seçer, bu toplantıların kentin ortak akılla yönetilmesine katkı sunduğunu ifade etti.

'Mersin 7 yılda önemli bir ivme kazandı'

'Kent Katılımı Buluşmaları'nın 2019 yılından bu yana düzenlendiğini hatırlatan Seçer, farklı alanlardan sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiklerini belirterek, '2019-2026 yılları arasında Mersin gerçekten çok önemli bir ivme kazandı. Kentimizin daha iyi noktalara gelebileceğine inanıyoruz. Bu gelişimde hem merkezi yönetimin hem yerel yönetimlerin katkısı var' ifadelerini kullandı.

Mersin'in coğrafi konumu nedeniyle bölgesel gelişmelerden doğrudan etkilendiğini kaydeden Seçer, 6 Şubat depremleri sonrası kentin yaklaşık 400 bin depremzedeye kapılarını açtığını hatırlatarak, 'Mersin böyle bir şehir. Acıyı paylaştık, misafir etmekten mutluluk duyduk' diye konuştu.

'Mersin'in marka kent olması için çalışıyoruz'

Mersin'in marka kent olma yolunda önemli potansiyele sahip olduğunu dile getiren Seçer, kentin doğası, iklimi, kültürü ve ticaret hacmiyle öne çıktığını belirtti. Seçer, yapılan yatırımların ve projelerin Mersin'in tanınırlığını artırdığını vurguladı.

'Vatandaşla iletişimimiz 24 saat sürüyor'

Sivil toplum temsilcilerinin sorularını da yanıtlayan Seçer, vatandaşla iletişim kanallarının açık olduğunu belirterek Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 120 personelin görev yaptığını söyleyen Seçer, vatandaşlardan gelen taleplerin titizlikle takip edildiğini ifade etti.

Kamu yararı vurgusu

Derneklerden gelen destek taleplerinin belirli kriterlere göre değerlendirildiğini kaydeden Seçer, 'Bizim için esas olan kamu yararıdır. Eğitim, kadın ve çocuk odaklı projelere öncelik veriyoruz' dedi.

Ulaşım projeleri devam ediyor

Kentte yürütülen ulaşım projelerine de değinen Seçer, Ulaşım Master Planı kapsamında 4 katlı kavşak ve 1 tüp geçit projesinin hayata geçirileceğini açıkladı. Hal Katlı Kavşağının bu ay açılacağını belirten Seçer, Vatan-Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağına haziran ayında başlanacağını söyledi. Sayapark Katlı Kavşağı, Beşyol tüp geçidi ve 2. Çevre Yolu kesişimindeki kavşak projelerinin de 2028 yılına kadar tamamlanacağını ifade etti.

Tarsus'a yeni sosyal tesisler

Tarsus'a yapılacak projeler hakkında da bilgi veren Seçer, Şelale Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezinin haziran ayında temelinin atılacağını söyledi. Altaylılar Mahallesi'nde spor kompleksi ve çocuk kampüsü yapılacağını belirten Seçer, kentin farklı noktalarına çocuk kampüsleri kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Su tasarrufu ve çevre vurgusu

Su kaynaklarının korunmasının önemine değinen Seçer, MESKİ aracılığıyla öğrencilere eğitimler verildiğini belirtti. Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezinde farkındalık çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Seçer, yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. Büyükşehir filosuna 18 elektrikli otobüs alındığını, ayrıca CNG yakıtlı 205 otobüsün hizmet verdiğini kaydetti.

Tramvay ve yaşam vadisi projeleri

Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesinin 1. etap ihalesine çıkıldığını belirten Seçer, raylı sistem konusunda da yeni bir tramvay projesi üzerinde çalıştıklarını söyledi. Projenin Tren Garı ile Şehir Hastanesi-MEŞOT hattını kapsayacağını ifade eden Seçer, hedeflerinin 2028 yılına kadar tamamlamak olduğunu dile getirdi.

Gençlere yönelik projeler

Mayıs ayında Kampüs Mersin-Garaj Mersin'in açılacağını açıklayan Seçer, projenin yeni mezun gençlerle iş dünyasını buluşturacağını söyledi. Çocuk ve gençlere yönelik kurs merkezleri, spor alanları ve sosyal projelerin devam ettiğini vurgulayan Seçer, köylerde de tiyatro etkinlikleri, kadın projeleri ve tarım desteklerinin sürdüğünü belirtti.