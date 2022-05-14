CHP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI MERSİN’DE BULUŞTU
CHP’li büyükşehir belediye başkanları, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ev sahipliğinde yapılacak toplantıya katılmak üzere Mersin’e geldi.
Cumhuriyet Halk Partili (CHP) 11 büyükşehir belediye başkanının düzenli aralıklarla yaptığı toplantıların bu seferki ev sahibi Mersin oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarını Mersin’de karşıladı. Geleneksel hale gelen buluşma çerçevesinde kente gelen CHP'li büyükşehir belediye başkanları, sonuç bildirisinin kamuoyuyla paylaşılacağı bir toplantı gerçekleştirecek.
CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplantısı, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un da katılımıyla bugün yapılacak. Toplantının ardından başkanlar, hazırladıkları sonuç bildirisini kamuoyuyla paylaşacak.
Büyükşehir belediye başkanlarının eşleri de gerçekleştirilecek toplantı boyunca kentin tarihi yerlerini gezecek.
Başkanlar, yarın kentten ayrılacak.
|İmsak
|03:53
|Güneş
|05:28
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:31
|Akşam
|19:48
|Yatsı
|21:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. Erzurumspor
|35
|60
|5. İstanbulspor
|35
|59
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|8. Tuzlaspor
|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
|10. Boluspor
|35
|47
|11. Keçiörengücü
|35
|47
|12. Denizlispor
|35
|46
|13. Gençlerbirliği
|35
|46
|14. Adanaspor
|35
|45
|15. Altınordu
|35
|42
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|39
|19. Balıkesirspor
|35
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|89
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Arsenal
|36
|66
|5. Tottenham
|36
|65
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|36
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Leicester City
|35
|45
|11. Crystal Palace
|35
|44
|12. Aston Villa
|35
|43
|13. Brentford
|36
|43
|14. Newcastle
|36
|43
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|35
|36
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|36
|34
|19. Watford
|36
|23
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|36
|84
|2. Barcelona
|36
|72
|3. Atletico Madrid
|36
|67
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Real Betis
|36
|61
|6. Real Sociedad
|36
|59
|7. Villarreal
|36
|56
|8. Athletic Bilbao
|36
|52
|9. Osasuna
|36
|47
|10. Valencia
|36
|44
|11. Celta Vigo
|36
|43
|12. Rayo Vallecano
|36
|42
|13. Espanyol
|36
|40
|14. Elche
|36
|39
|15. Getafe
|36
|38
|16. Granada
|36
|37
|17. Cadiz
|36
|35
|18. Mallorca
|36
|33
|19. Deportivo Alaves
|36
|31
|20. Levante
|36
|29