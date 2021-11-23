MDOB, 'GALA KONSERİNE' HAZIRLANIYOR

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) dünya operalarının en güzel koro bölümlerinden oluşan seçkiyi “Gala Konser” ile sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Orkestra şefi Davide Damlani, koro şefi Anıl Aydın ve Ayşin Alev Lal’ın anlatıcılığı ile gerçekleştirilecek konsere, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve korosu katılacak. Donizetti’nin Don Pasquale operasından ’Che interminabile andiri vieni!’, Gounod’ın Romeo ve Juliette operasından ’O Jour de deuil , o jour de larmes’, Verdi’nin Nabucco operasından ’Va Pensiero’, Borodin’nin Prince Igor operasından ’Poloveç Dansları’ gibi eserlerin seslendirileceği konser 25 Kasım Perşembe saat 20.00’de opera sahnesinde sanatseverler ile buluşacak.

Biletler opera gişelerinden ve biletinial.com adresinden temin edilebilecek.