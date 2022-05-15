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TÜRKİYE'NİN MUHTARLARI MERSİN'DE BULUŞTU

Türkiye Muhtarlar Federasyonu tarafından düzenli olarak farklı kentlerde gerçekleştirilen istişare toplantısının 58.’si, Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlendi.

GÜNCEL 15.05.2022, 12:10 15.05.2022, 22:44
TÜRKİYE'NİN MUHTARLARI MERSİN'DE BULUŞTU

Türkiye Muhtarlar Federasyonu tarafından düzenli olarak farklı kentlerde gerçekleştirilen istişare toplantısının 58.’si, Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlendi.

Tarsus Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58. İstişare Toplantısına, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Çeşitli şehirlerden muhtarları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Sizleri tarihin başkenti, tarımın başkenti, turizmin başkenti Tarsus’ta ağırlamaktan onur ve gurur duyuyorum. Tarsus 10 bin yıllık bir kent, Hititler’den, Asurlar’dan devam eden ve Türkiye’de belki de hiçbir yerin sahip olmadığı defalarca başkent olan bir kent. Roma İmparatorluğu’nda bile başkentlik yapan, Anadolu’nun Mezopotamya’dan Anadolu’ya açılış kapısı olan bir kent. İlkleri yaşayan bir kent. İlk elektriğin geldiği, ilk ticaret ve sanayi odalarının kurulduğu bir kent. Tarsus’un bugüne kadar geldiği süreçte çoğu imparatorlar, devletler yıkılırken, kaybolurken, bir kent mimarisiyle, yapısıyla dimdik ayakta kalıyor" dedi.

"Gerçek hizmet, bir birinin kalbine dokunabilmektir"

Muhtarlarla bir anısına değinen Bozdoğan, "18 yaşındaydım, Kızıl Murat Mahallesi’ndeyim. İkametgah kağıdı dolduruyoruz. Çok değerli muhtarım bunu imzalayacağız dedim. O zaman da doktorun, diş hekiminin yanında çalışıyorum, kalfalık yapıyorum ve 2,5 lira param var. Parayı da çıkarttım almadı, ’sen bizim mahallemizin gözdesisin’ dedi ve yıl 1981 Temmuz ayı. Cebinden 5 lira çıkarttı, ’bunu yol harçlığı yapacaksın, memlekete hayırlı bir evlat olacaksın, mahalle olarak senle gurur duyacağız’ dedi. Kendisini hiç unutamıyorum. Doktor oldum ve onu tedavi ettim ben de. Gerçekten o samimiyet, o güzellik, o tertemiz insanları hiçbir zaman unutamıyorum. İşte bu yüzden muhtarlarımız mahallelerimiz için çok büyük öneme sahip, demokrasinin temel taşıdır. İşte hizmet, birinin kalbine dokunabilmektir. Ülkenin cumhuriyet idealler ordusu olmak kolay değil. Çalışan, üreten muhtar arkadaşlarımızı görmek bizler için onur verici" diye konuştu.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Tarsus Çamlıyayla Muhtarlar Dernek Başkanı Naci Güllü, Mersin Muhtarlar Dernek Başkanı Ali Gülgen, Akdeniz Muhtarlar Federasyon Başkanı Mahmut Gülcü, muhtarlar, federasyon başkanları ve dernek başkanları ise Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a teşekkür ederek, iyi dilek ve temennilerde bulundu.

Muhtarlar istişare toplantısının ardından program çerçevesinde tarihi kent Tarsus’un tarihi ve doğal güzelliklerini deneyimleme imkanı buldu.

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