ÖZTURAN : '' EMEĞİN YANINDA DEĞİL EMEĞİ SÖMÜRENSİNİZ ''

Ak Parti Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zafer Şahin Özturan , '' 1 Mayıs Emekçi İşçi Bayramını kutlayıp şirin gözükmeye çalışmayın çünkü inandırıcı değilsiniz '' dedi.

Ak Parti Akdeniz Belediyesi ve Mersin Büyükşehir BElediyesi Meclis Üyesi Zafer Şahin Özturan , 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesi ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla , Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e siz emeğin yaynında değil emeği sömürensiniz dedi.

Özturan yaptığı paylaşımda şu düşünceler paylaştı ;

'' Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından binlerce emekçi işçiyi , hiç bir suçları olmadan performans kriteriyle işten çıkartıp aileleri ile birlikte mağdur ettiniz. Emekçi işçi kardeşlerimizin , İş Mahkemelerinde haklılıkları ortaya çıktı. Mahkemeleri kazanmalarına rağmen emekçi işçi kardeşlerimizi işlerine başlatmadınız.