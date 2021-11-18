MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE VERGİ BİLİNCİNİ ANLATTI

Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı , Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile öğrencilere yönelik 'Vergi Bilinci' konulu konferans düzenlendi.

MEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Tayfun Özşen Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa ; Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal , İİBF DEkanı Cemal Altan , Mersin vergi Dairesi Grup Müdürleri Orhan Şener , Bekir Yiğit , öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal, kurum olarak farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir etkinliği düzenlediklerini ve öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin arttırılması ile ilgili sunum gerçekleştiren Grup Müdürü Orhan Şener ; devletten gizlenen , kayda geçirilmeyen ve bu sebeple denetim dışında kalan ekonomik faaliyetler olarak tanımlanan kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin çok önemli olduğunu ve kurum olarak bu konuda çok hassas olduklarını dile getirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Dairesi Başkanlığı ile ilgili bir sunum gerçekleştiren Grup Müdürü Bekir Yiğit ise her iki kurumun tarihçesinden, işleyişlerine kadar birçok konuda öğrencilere bilgiler verdi. Kurumların gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında konuşan Bekir Yiğit, dijitalleşme ile birlikte mükelleflerin yaşadıkları kolaylıklardan ve bu sayede elde edilen tasarrufların önemine değindi.

Her iki kurumdaki kariyer olanaklarından da bahseden Bekir Yiğit , sınav ve mülakat aşamalarından görevde yükselme konularına kadar işe alım süreçlerindeki tüm detayları öğrencilerimizle paylaştı.

Etkinlik, öğrencilerden gelen soruların cevaplandırılmasıyla birlikte sona erdi.