MERSİN ÜNİVERSİTESİ ŞEHİTLERİN KEMİKLERİNİ SIZLATTI

Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Orkestrası , Türkiye 5 kahraman şehidinin acısını yaşarken verdiği konser ile şehitlerin kemiklerini sızlattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır güvenliği ve bekasına yönelik tehditleri yok etmek amacı ile sürdürülmekte olan Pençe-Kilit Operasonundan gelen şehit haberleri üzerine , 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali Komitesi , 25 Mayıs’ta Tarsus Baca Meydanı’nda yapılması planlanan Ceylan Ertem Konserini iptal ederken , Kültür Bakanlığı Konser etkinliklerini iptal ederken , Türk Milleti yas tutarken , Mersin Üniversitesi'nin duyarsızlığı ve hiç birşey yokmuş gibi Konser vermesi ve bunu da gururla (!) sosyal medya hesaplarında paylaşması, büyük tepki çekti.

SIKANDAL KONSERDEN SOSYAL MEDYADA YAPTIKLARI PAYLAŞIM ;

https://www.facebook.com/watch/?v=1140201449858025&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

https://www.facebook.com/watch/?v=1202314603644825&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing