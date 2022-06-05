MBB LGS’YE GİREN ÖĞRENCİ VE VELİLERE SU İKRAM ETTİ

Mersin Büyükşehir Belediyesince, LGS’ye giren öğrencilere ve sınav esnasında çocuklarını bekleyen ailelere okul önlerinde su ikram edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, öğrencilerin ve ailelerin sınav heyecanına ortak oldu. Okul önlerinde stant kuran belediye ekipleri, sınava giren öğrencilere ve sınav esnasında çocukların bekleyen ailelere su ikram etti. Sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte sınav esnasında çocuklarını gölgelik alanlarda beklemeye başlayan aileler, belediyenin su ikramından memnun kaldı.

Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, Mezitli Merkez Ortaokulu önündeki su dağıtımında yer alarak şunları söyledi; “Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza bağlı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak bugün tüm ilçelerimizde belirlediğimiz okullarda LGS’ye girecek öğrencilerimize ve velilerimize su ikramında bulunuyoruz. Bizler de bugün velilerimizle beraber aynı heyecanı yaşıyoruz. Çünkü 1 yıldır 7 ilçemizde 9 farklı eğitim kurumumuzda 573 öğrencimiz de bugünkü sınava hazırlandı. 1 yıl iyi bir süreç yaşadığımızı düşünüyoruz. Öğrencilerimize hem duyuşsal alanda hem bilişsel alanda sınavlara hazırladık. Sınavdan sonra da umut ettiğimiz güzel başarıları elde edeceğimize inanıyoruz.”