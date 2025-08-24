Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, cezaevinde tutuklu bulunan belediye başkanlarını ziyaret etti. Seçer, Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Ahmet Özer, İnan Güney, Aykut Erdoğdu ve Şükrü Genç ile görüştüğünü belirterek, “Hepsinin tek talebi var: Bir an önce iddianameler hazırlansın, yargı önünde kendilerini savunabilsinler” dedi.

Seçer, iktidarın belediyelerinde benzer suçlamalar karşısında tek bir AK Partili belediye başkanının tutuklu yargılanmadığını vurgulayarak, “İtirafçılar dışarıda gezerken, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanları hâlâ cezaevinde. Suçları sabit değil, iddianameleri bile yok. Bu tablo ne hukuka ne vicdana sığar” ifadelerini kullandı.

“İktidar, belediye başkanlarımızı yargı eliyle saf dışı bırakmak yerine hizmetlerimizle yarışarak rekabet etsin” diyen Seçer, demokratik rekabetin önemine dikkat çekti.