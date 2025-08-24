Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Yeşilay Mersin Şubesi Başkanlığı görevine yeni atanan Kemalettin Erdoğan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, öğrencilerin sağlıklı gelişimine katkı sunacak iş birliği imkânları ele alındı. Gençleri zararlı alışkanlıklardan korumayı ve sağlıklı yaşam bilincini geliştirmeyi hedefleyen “Sağlıklı Gelecek İçin Okul Sağlığı Farkındalığı Projesi” kapsamında, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca okullarda gerçekleştirilecek faaliyetler, seminerler ve bilinçlendirme çalışmaları değerlendirildi.
Yeşilay Mersin Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan, iş birliğinin önemine dikkat çekerek gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.