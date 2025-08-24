Vatanın en zor coğrafyalarında görev yapmış kahraman eski uzman çavuşlar, devlet kapısında yeniden istihdam için umutlu. Adalet Bakanlığı’nda yapılan görüşmeler, binlerce yiğidin geleceğini şekillendirecek.

Vatan için yıllarca Suriye’den Güneydoğu’ya kadar en ön saflarda terörle mücadele eden eski uzman çavuşlar, bugün devletin şefkatli elini hissetmek istiyor. Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, bu talep için Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk görüşme, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Niyazi Acar ile yapıldı. Eski uzman çavuşların infaz koruma memuru olarak istihdamı masaya yatırıldı. Görüşmenin samimi geçtiğini belirten Gündeşli,

“Bu mesele bireysel bir hak arayışı değil; yüzlerce kahramanın geleceğini ilgilendiren toplumsal bir meseledir” dedi.

Ardından, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ile yapılan görüşmede de aynı talep dile getirildi. Gündeşli, yıllarca sahada kazanılan tecrübenin devletin hizmetine yeniden sunulması gerektiğini vurguladı.

Toplumun Vicdanında Karşılığı Var

Eski uzman çavuşların bu mücadelesi sadece resmi makamlarla sınırlı kalmadı. Kamuoyunda da büyük yankı bulan hak arayışı, sosyal medyada #EskiUzmanÇavuşlaraSahipÇık etiketiyle gündem olmaya devam ediyor.

“Bu Dava Vatan Davasıdır”

Mustafa Gündeşli, yürüttüğü bu kararlı mücadelenin sadece silah arkadaşlarının değil, aynı zamanda milletin vicdanında da yer bulduğunu ifade ederek, “Bu mesele sadece iş değil, şerefli üniformayı onurla taşıyan kahramanların devletin şefkatli elini hissetme meselesidir” dedi.

Adalet Bakanlığı’nda yürütülen bu temasların olumlu sonuçlanması halinde, binlerce kahramanın hayatında yeni bir sayfa açılacak.