Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, mobilya montaj ve imalat alanında sunduğu kurslarla vatandaşlara hem meslek kazandırıyor hem de istihdama katkı sağlıyor.

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezinde verilen mobilya montaj ve imalat kurslarında katılımcılara, projelendirme, ölçü alma, ebatlama ve montaj gibi temel aşamalar öğretiliyor. Kursiyerler, mdf malzeme yapısını öğrenirken bilgisayar destekli tasarım programlarıyla da proje hazırlama becerisi kazanıyor. İş sağlığı ve güvenliğinin ön planda tutulduğu kursta katılımcılar güvenli bir ortamda pratik yapma fırsatı buluyor.

Her yaştan bireyin katılım sağladığı kursta, kimi kursiyer meslek edinmek kimi ise ev ekonomisine katkı sunmak amacıyla eğitim alıyor. Kursu başarıyla tamamlayanlara verilen MYK-4 belgesi, iş başvurularında nitelikli personel olarak kabul edilmelerini sağlarken, kendi işini kurmak isteyenlere de büyük avantaj sunuyor.

"Kursiyerlerimiz uluslararası fırsatlara sahip oluyor"

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi Koordinatörü Gül Kadem Maya, ücretsiz kursların istihdama doğrudan katkı sağladığını belirterek, "Tırmıl MERCEK’te bulunan mobilya imalat ve montaj kursumuzda sadece eğitim vermekle kalmıyoruz, aynı zamanda işbirliği yaptığımız firmalar sayesinde kursiyerlerimizi hızlıca istihdama yönlendiriyoruz. Mezunlarımız Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip oluyor ve bu belge onlara uluslararası geçerliliği olan birçok fırsat sunuyor" dedi.

"Amacımız meslek edindirmek ve sosyalleşme ortamı sağlamak"

Kurs sorumlusu ve eğitmen Mustafa Asilhan Özkan ise kursun 5. dönemini tamamladıklarını ifade ederek, "Kursiyerlerimize projelendirme, ebatlama ve montaj olmak üzere üç temel nitelik kazandırıyoruz. Amacımız meslek edindirmek ama aynı zamanda insanların sosyalleşmesine de katkı sunmak. En genç kursiyerimiz 18, en büyük kursiyerimiz 63 yaşında" diye konuştu. Özkan, MYK-4 belgesinin mobilya sektöründe en üst belge olduğunu da sözlerine ekledi.

Kursiyerler geleceğe umutla bakıyor

Kursiyerlerden Ercan Taş, "Buraya ücretsiz şekilde katıldım. Hocalarımız çok yardımcı oldu. MYK belgesi ile ustalık alabiliyoruz, bu da istihdam için çok önemli. Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımız Vahap Seçer sayesinde iş bulmamız kolaylaştı" dedi.

Bir diğer kursiyer Özgür Seyhan ise "Her yaştan insana hitap eden bir eğitim var. Hocalarımız bize fazlasıyla ilgi gösteriyor. Mobilya ve ahşap alanında detaylı eğitim aldık" sözlerini kullandı.