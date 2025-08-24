Mersin’in Erdemli ilçesinde yurt çocuklarını taşıyan minibüsün park halindeki tıra çarpmasıyla meydana gelen kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi. Olayı anlatan tır şoförü, araçta arıza lambası yanmasıyla nedeniyle emniyet şeridine tırı park ettikten 2-3 dakika sonra kazanın yaşandığını söyledi.

Kaza, sabah saat: 05.20 sıralarında Mersin-Antalya D-400 Karayolu Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakası minibüs, sürücüsünün uyuması sonucu sağ şeritte park halinde bulunan 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine çarptı. Kazada, Diyarbakır’dan Mersin’e tatile getirilenlerden 2 kişi öldü, biri ağır 10 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık. jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere gönderildi. Savcının incelemesinin ardından minibüsten çıkarılan cenazeler ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Morgda yapılan teşhislerde ölenlerin Yıldız Polat ile Farah El Masri olduğu belirlendi. Cenazelerin Bitlis ile Diyarbakır’a gönderileceğe bildirildi.

Tır şoförü kazayı anlattı

Olay yerinde incelemenin tamamlanmasıyla neredeyse yarısı yok olan minibüsü çekiciye yüklenerek götürüldü. Kaza yerinde bulunan tır şoförü Mahmut Şahin ise yaşananları anlattı. Şahin," Mersin’den Anamur istikametine seyir ediyordum, gerideki ışıklarda yavaşladım, hareketlenirken araçta bir fren arızası olduğunu gördüm. Burada emniyet şeridine boşluk buldum girdim. Durup park ettikten 2-3 dakika sonra kaza oldu. Ama aşırı hızlı bir şekilde çarptı. Hızı rahatlıklar 130-140 vardı, aracı resmen ikiye böldü" dedi.

Öte yandan Erdemli ve Silifke tedavisi yapılan diğer yaralıların Mersin’deki hastanelere sevk edildiği öğrenildi. Yaralılardan Mersin Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Sinem G.’nin (16) durumunun ağır olduğu öğrenildi.