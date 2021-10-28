ERCİK: "CUMHURİYET, BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN SİMGESİDİR"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, "Aydınlık yarınlara hep birlikte kenetlenerek ulaşılacağını vurgulayan İl Başkanı Ercik, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Millet olarak büyük zafere ulaştığımız kutlu mücadelemiz olan Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 98. yıldönümünü aynı gururla, heyecanla, coşkuyla ve aynı duygular içinde kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Cumhuriyetimiz, millet olarak bu büyük zafere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük bir kararlılıkla ve azimle omuz omuza verip kazanılmış büyük bir eserdir. Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak, onu gelecek nesillere aktarmak bu vatan toprağı üzerinde yaşayan her bir ferdin sorumluluğudur. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, gönüllerimizi kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olan bizler kardeşçe birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız. Cumhuriyet; milletimizin yeniden doğuşunun adıdır, milletimizin azminin ve birlikteliğinin simgesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyoruz”diye konuştu.