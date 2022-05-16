BÜRO MEMUR-SEN TAM GÜN İŞ BIRAKIYOR

Büro Memur-Sen Mersin İl Başkanlığı , Sosyal Güvenlik Haftası münasebeti ile Türkiye Genelinde eş zamanlı basın açıklaması yaparak eylem kararı aldıklarını ifade etti.

Büro Memur-Sen Mersin İl Başkanı Fevzi İnan , Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet binası önünde yaptığı basın açıklamasında şu görüşleri paylaştı ;

Her yıl 16-20 Mayıs tarihleri Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Ancak büyük bir sevince dönüşmesi gereken kutlamalar, SGK çalışanlarının yaşadığı mağduriyetler nedeniyle buruk bir şekilde geçmektedir.İnsanlarımıza beşikten mezara kadar hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu’nda; 23 bini taşrada 4 bini merkezde olmak üzere yaklaşık 27 bin memur görev yapmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 100 milyon kişiye hizmet veren SGK’da, büyük fedakârlıklarla çalışan personel emeğinin karşılığını ne yazık ki alamamaktadır. Maaşı düşükte olsa geçmişte aldığı fazla mesai ücreti, ikramiye, performans ödemesi ve havuz parası gibi ek gelirlerle ayakta kalabilen memurlar, 666 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile bu haklarını kaybetmiş, emeğinin karşılığını almaktan uzaklaştırılmıştır. Bu nedenle; 16-20 Mayıs tarihlerinde kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında çalışma şartlarının iyileştirilmesi, görevde yükselme, kadro, fazla mesai, tazminatlar, 3600 ve ikramiye gibi konularda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi maksadıyla Büro Memur-Sen olarak eylem kararı almış bulunmaktayız.

• Bizler kimseden haksız bir kazanç ya da lütuf istemiyoruz! Biz hakkımızı istiyoruz, alın terimizin karşılığını istiyoruz!

• Bizler mevzuatın ağır yükü altında ezilen, idari ve mali yönden attığı her imzanın yasal sorumluluğunu üzerinde taşıyan çalışanların, hakettiği ücretlerin ödenmesini talep ediyoruz!

• Bizler COVID-19 pandemi sürecinde dünyanın imrenerek baktığı ve sorunsuz sistemi ile herkesin takdir ettiği Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki personelin hakkının teslim edilmesini istiyoruz!

• Bizler kurum çalışanlarının 666 Sayılı KHK ile ellerinden alınan, fazla mesai ücretleri, ikramiyeler ve ek ödemelerin tekrar verilmesini istiyoruz.

• Bizler kamu işçisi ile memurlar arasındaki maaş farkı adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. SGK’da çalışan bir işçinin maaşı 11 bin TL’yi bulurken asıl işi yapan bir memurun maaşının 6-7 bin lira gibi komik rakamlarda kalmasını kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz.

• Bizler Kurum personelinin uzmanlaştırılmasını, sosyal sigorta uzmanı kadrosunun açılmasını ve çalışma tazminatının verilmesini istiyoruz. • Bizler Şeflerin özel hizmet tazminatları ve ek ödeme oranları yükseltilerek, hak ettikleri ücretin ödenmesini istiyoruz.

• Bizler İcra memuru kadrosunun 'Sosyal Güvenlik İcra Memuru Uzmanı" şeklinde ihtas edilmesini talep ediyoruz.

• Bizler Denetmen ve Denetmen yardımcılarının il müdürlüğü bünyesine bağlı değil de, grup başkanlığına bağlanmasını talep ediyoruz

• Bizler Kurumda boş bulunan kadrolara, görevde yükselme sınavında başarılı olan personelin atanmasını ve liyakata uygun olmayan usulsüz atamaların önüne geçilmesini istiyoruz • Bizler Denetmen alımlarında kurum içinden alıma belirli bir kadro ayrılarak, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yıllarca görev yapmış çalışanların atanmalarını istiyoruz.

• Bizler Toplu sözleşme maddesiyle güvence altına alınan, 4/B’li olarak görev yapan personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz.

• Bizler 3600 Ek gösterge çalışmasında SGK çalışanlarının da dikkate alınmasını ve sonuna kadar hak ettikleri 3600 ek göstergenin kurum çalışanlarına verilmesini talep ediyoruz.

• Bizler banka maaş promosyon anlaşması ile geçen yıl mayıs ayında ödenen 4 bin liranın, enflasyon rakamları da dikkate alınarak güncellenmesini talep ediyoruz.”



Hafta kapsamında ; 16-20 Mayıs tarihleri arasında aşağıdaki eylem planımızı gerçekleştireceğiz ;

• 16 Mayıs Pazartesi günü yapılacak basın açıklaması sonrasında çalışanların beklentileri ile ilgili dilekçelerin Kurum başkanlığına iletilmek üzere evrak kayda verilmesi ,

• 17 Mayıs Salı günü tüm çalışanların tepkisini sosyal ortamda dışa vurması için siyah renk kıyafetle işe gidilmesi ,

• 18 Mayıs Çarşamba günü Sabah 2 saat işe geç gitmek ve mesai bitişinden 2 saat önce işten çıkarak 4 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirmek ,

• 19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle saat 21:00 de hashtag çalışması yapılması ,

• 20 Mayıs Cuma günü tam gün iş bırakma (çalışanlar o gün işe gelmeyecek) İçinde bulunduğumuz hafta vesilesiyle, başta SGK çalışanları olmak üzere hizmet kolumuzda yer alan tüm çalışanların ve bütün emekçilerinin emeğinin karşılığını aldığı, bir sonraki sosyal güvenlik haftası kutlamalarında sorunları konuşmaktan ziyade kazanımlar nedeniyle teşekkür ettiğimiz bir hafta olması temenni ediyorum .