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BOZYAZI MÜDÜRÜ KENAN ÇETİN GÖREVE BAŞLADI
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Tarsus Orman İşletme Müdür Yardımcılığından Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Kenan Çetin göreve başladı.
GÜNCEL 10.11.2021, 10:37
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Tarsus Orman İşletme Müdür Yardımcılığından Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Kenan Çetin göreve başladı.
Mersin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin, Çetin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Fulin, "Mersin Orman Bölge Müdürlüğü olarak Bozyazı Orman İşletme Müdürümüzün yeni görevinin hayırlı olmasını diler, çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.
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