'' BİZ DUYUSAL TEMELLİ BİREYSEL FARKLILIKLARDAN BAHSEDİYORUZ''

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde uzman dil ve konuşma terapisti Nevzat Egemen Nakışçı’nın konuşmacı olarak katıldığı bir farkındalık semineri düzenledi.

“Ebeveynler İçin DIRFloortime Modeline Kısa Bir Bakış” adlı söyleşiye Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila da katıldı. Büyükşehir Belediyesinde görevli fizyoterapist Bilge Yıldırım’ın açılış konuşmasının ardından uzman dil ve konuşma terapisti Nevzat Egemen Nakışçı, katılımcılara otizmi anlattı. Otizmle ilişkili sınırlılıkları da ele alan Nakışçı, katılımcılara DIRFloortime modelini tanıttı. DIRFloortime modelinden söz eden Nakışçı, “Biz bu modelden bahsederken, yerde oyundan bahsetmiyoruz sadece. Evet, çocuğumuzla yerde oyun oynamak çok önemli. Ne olursa olsun çocukla oyun oynadığımızda çocukta birçok farklı gelişmenin meydana geldiğini biliyoruz. Fakat biz DIRFloortime modelinde çocukla yerde oyun oynarken bize sunacağı yol haritası ve ana çatı üzerine odaklanıyoruz” dedi.

Gelişim ve bireysel farklılıklardan da söz eden Nakışçı, “Bizim için gelişim Dr. Stanley Greenspan’in ortaya koyduğu 6 fonksiyonel, duygusal kapasite. Biz bu kapasiteleri yukarıya çıkartabilmek için DIRFloortime modelinde oyunu ve etkileşimi kullanıyoruz” diye konuştu.

Duyusal temelli bireysel farklılıkları da anlatan Nakışçı, “Bireysel farklılıklar kiminin kırmızıyı kiminin maviyi sevmesi gibi değil bizim için. Biz duyusal temelli bireysel farklılıklardan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.