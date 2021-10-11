ALTUNOK: “ŞEHİTLERİMİZ YÜREĞİMİZİ YAKTI”

Silifke Belediye Başkanı Altunok yayınladığı mesajında, “Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından güdümlü füze ile zırhlı araca yapılan saldırıda Özel Hareket Polislerimiz Cihat Şahin ve Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman Merkez İlçe Başkanımız Mehmet Doğan’ın oğlu Özel Harekât Polisi Fatih Doğan’ın şehit haberi tüm milletimizi ve bizleri büyük bir üzüntüye boğmuştur. Hainlerin saldırısı sonucu şehit düşen vatan evlatlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı polislerimize de acil şifalar diliyorum. Büyük Türk Milleti olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devletimiz, polisimiz ve şanlı ordumuzun yanındayız” dedi.